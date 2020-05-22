Экономика
Газета.RuГлава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости". Таким образом, средний размер пенсии составил 15 496 рублей, превысив значение 2018 года на 1 089 рублей.
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с чего всё началось
Исполнение бюджета ПФР по расходам в 2019 году составило 8 триллионов 627 миллиардов рублей, более 88% направлены на выплату пенсий. "Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей", - добавил министр.РИА Новостивчера в 08:02
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Пенсионный фонд России в 2019 году направил на выплату пенсий 7 триллионов рублей
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