Экономика

РЕН ТВРЕН ТВГлава Минтруда оценил расходы на увеличение материнского капитала

Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на увеличение материнского капитала в связи с предложением президента России Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному собранию.
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