Экономика

ФедералПрессФедералПрессГлава Минтруда пообещал, что бедность в России удастся побороть

Добавим, что снижение уровня бедности в России является одной из национальных целей социально-экономического развития до 2024 года, пишет РИА Новости. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов отмечал, что из-за кризиса средний класс в России рискует скатиться в бедность.
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Новости за ночь: Глава Минтруда допустил снижение бедности вдвое к 2024 году

Национальная служба новостей00:47

Глава Минтруда пообещал, что бедность в России удастся побороть

ФедералПрессвчера в 22:18

Глава Минтруда рассказал о целях по снижению бедности

РИА Новостивчера в 18:35

Минтруд РФ: власти помогут россиянам выбраться из бедности

URA.Ruвчера в 20:18

В Минтруде разъяснили цели по снижению бедности в России

АБНвчера в 19:31

В России оценили шансы вдвое снизить уровень бедности к 2024 году

Lenta.ruвчера в 19:28

Глава Минтруда оценил шансы вдвое сократить уровень бедности в России к 2024 году

ФАНвчера в 20:26
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Prognozist вчера в 02:39
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Футбол

«Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным

Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит".
Газета.Ru 06:36
Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»

В финале шоу о своей новой влюбленности заявила и резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава.
Bimru.ru 02:46
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Общество

Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя

Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Вести.Ru 06:13
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
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Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы

В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир вчера в 08:30
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассталась с мужем

Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
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Происшествия

В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски

В столице Татарстана сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие индивидуальных средств защиты.
Российская газета 06:09
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Футбол

Мертенс продлит контракт с «Наполи»

Бельгийский вингер «Наполи» Дрис Мертенс останется в клубе. Как сообщает Football Italia, Мертенс согласился продлить контракт с «Наполи».
Евро-футбол.ру вчера в 14:43
Общество

Первый канал показал сюжет о «праздновании новоселья» военных в Подмосковье; квартиры находятся в металлических контейнерах

Медиазона 06:09
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Происшествия

Под Волгоградом коронавирус выявили у пациентов психинтерната

Волгоград, 19 мая 2020, 13:06 — REGNUM Вспышку коронавируса зафиксировали среди пациентов Жирновского психоневрологического интерната Волгоградской области.
REGNUM 06:06
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Общество

В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса

В России обнаружили гигантскую пирамиду, которая по форме в точности копирует египетскую пирамиду Хеопса, однако по размерам превосходит ее в несколько раз.
Lenta.ru 06:35
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Общество

109 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области

На 19 мая в Саратовской области у 1980 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из них выздоровели 518 человек, в том числе 55 за сутки.
Kursk.com 04:04
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Общество

Где в Самарской области выявили коронавирус 19 мая

Во вторник, 19 мая в Самарской области подтверждены 65 случаев COVID-19: - 29 в Тольятти - 21 в Самаре - 3 в Сызрани - 3 в Красноярском районе - 2 в Новокуйбышевске - 2 в Ставропольском районе - 1 в Октябрьске - 1 в Волжском районе - 1 в Челно-Вершинском районе - 1 в Шенталинском районе 7 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (5 в Самаре, 2 в Сызрани).
ГТРК Самара 03:57
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Политика

Михаила Мишустина выписали из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
ТАСС 05:46
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Здоровье

В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
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Игры

Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает

Игромания.ру 07:03
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Общество

На заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ сменилось руководство

На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ; входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), который производит аппараты искусственной вентиляции легких ИВЛ «Авента-М», второй раз за две недели назначен новый временный гендиректор, им стал Александр Морозов.
Коммерсантъ вчера в 10:08
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Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса

Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
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Здоровье

«Медиазона»: В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков

В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков, утверждает интернет-издание «Медиазона».
Эхо Москвы 07:02
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Здоровье

Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня

Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС 04:09
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Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
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Общество

В Челябинске водители скорых требуют доплат за работу с коронавирусом

Деньги начисляли в зависимости от даты перевозки первого больного с COVID-19, а не за факт работы с пациентами, но после выступления президента Владимира Путина и исключения формулировки «за фактически отработанное время» многим водителям начали поступать доплаты, добавляет издание.
Эхо Москвы в Челябинске 01:17
2
Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных Toyota Camry

Житель Челябинской области обнаружил на территории оздоровительного центра, расположенного в лесу, несколько десятков новых японских автомобилей.
Car.ru 03:36
20
Общество

Студент Егор Жуков пожаловался в ЕСПЧ

Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, которого приговорили к трем годам условно по делу об экстремизме, пожаловался в ЕСПЧ.
Право.ру 04:07
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