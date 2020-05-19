Экономика
ФедералПрессГлава Минтруда пообещал, что бедность в России удастся побороть
Добавим, что снижение уровня бедности в России является одной из национальных целей социально-экономического развития до 2024 года, пишет РИА Новости. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов отмечал, что из-за кризиса средний класс в России рискует скатиться в бедность.
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Новости за ночь: Глава Минтруда допустил снижение бедности вдвое к 2024 году
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Волгоград, 19 мая 2020, 13:06 — REGNUM Вспышку коронавируса зафиксировали среди пациентов Жирновского психоневрологического интерната Волгоградской области.
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Во вторник, 19 мая в Самарской области подтверждены 65 случаев COVID-19: - 29 в Тольятти - 21 в Самаре - 3 в Сызрани - 3 в Красноярском районе - 2 в Новокуйбышевске - 2 в Ставропольском районе - 1 в Октябрьске - 1 в Волжском районе - 1 в Челно-Вершинском районе - 1 в Шенталинском районе 7 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (5 в Самаре, 2 в Сызрани).
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