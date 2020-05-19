Экономика
ФедералПрессГлава Минтруда пообещал, что бедность в России удастся побороть
Добавим, что снижение уровня бедности в России является одной из национальных целей социально-экономического развития до 2024 года, пишет РИА Новости. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов отмечал, что из-за кризиса средний класс в России рискует скатиться в бедность.
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Новости за ночь: Глава Минтруда допустил снижение бедности вдвое к 2024 году
Национальная служба новостей00:47
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Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
Общество
В Калужской области за сутки 118 человек заразились коронавирусом
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 мая.
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Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
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Роспотребнадзор почти подготовил проект рекомендаций по организации работы летних оздоровительных учреждений стационарного типа.
РИА Новости 04:26
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Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
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Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Игры
В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy
В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Авто
Авторынок Европы показал крупнейшее падение в истории в апреле
Что касается продаж отечественной марки Lada в Европе, то за первые четыре месяца этого года было реализовано 662 машин (в 2,4 раза меньше), а за апрель на машинах бренда остановили свой выбор на данных моделях только 110 европейцев.
32CARS.ru 04:18
Общество
К Смольному подан иск о незаконности масочного режима в Петербурге
Санкт-Петербургский городской суд принял к производству административное исковое заявление жителя город Александра Матвеева к правительству Петербурга о признании недействующим одного из пунктов постановления о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 в части пункта 2-20.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:07
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Политика
Украинский олигарх рассказал о сговоре Зеленского и Порошенко
Александр Онищенко, украинский олигарх, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в сговоре со своим предшественником Петром Порошенко.
Телеканал 360° 04:59
Политика
Партия Захара Прилепина получила право участвовать в выборах
Партия "За правду", которую возглавляет писатель Захар Прилепин, получила право участвовать в выборах, сообщила пресс-служба во вторник.
Российская газета 04:27
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Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 17 мая в 13:47
Происшествия
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Подмосковные полицейские нашли мать задушенного девятимесячного ребенка, тело которого обнаружил отец, сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области Ранее ГСУСК по Московской области сообщило, что житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке.
РИА Новости 05:50
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
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Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
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В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска
Почти три тысячи москвичей с подтвержденным COVID-19 и ОРВИ ежедневно пытаются оформить пропуска для поездок по городу, все подобные пропуска аннулируются, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:58
Авто
На новый Volkswagen Polo назвали российские цены
Volkswagen начал принимать заказы на новый Polo в России по цене от 792 900 рублей за комплектацию с названием Origin.
Tvoe-avto.com вчера в 06:58
Политика
Эвакуация фур. Депутат предложил устроить рейд с участием прокуроров
Облдеп Леонид Писной ("ЕР") отметил, что нужно определиться с форматом - это будет рейд "под видеокамеры" или внеплановая проверка с участием сотрудников прокуратуры.
Взгляд-инфо 03:59
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Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
Политика
Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство
В апреле 2020 года господин Путин подписал закон, позволяющий иностранцам получать гражданство РФ без отказа от иностранного.
Коммерсантъ 01:46
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Происшествия
Российский полицейский погиб при падении с 24-этажного дома
В Петербурге погиб полицейский при падении с 24-этажного дома.
Lenta.ru 04:55
Политика
Михаила Мишустина выписали из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
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