Общество

ФедералПрессФедералПрессГлава Минтруда пообещал, что бедность в России удастся побороть

Добавим, что снижение уровня бедности в России является одной из национальных целей социально-экономического развития до 2024 года, пишет РИА Новости. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов отмечал, что из-за кризиса средний класс в России рискует скатиться в бедность.
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Новости за ночь: Глава Минтруда допустил снижение бедности вдвое к 2024 году

Национальная служба новостей00:47

В России оценили шансы вдвое снизить уровень бедности к 2024 году

Lenta.ruвчера в 19:28

Глава Минтруда оценил шансы вдвое сократить уровень бедности в России к 2024 году

ФАНвчера в 20:26

Минтруд РФ: власти помогут россиянам выбраться из бедности

URA.Ruвчера в 20:18

В Минтруде разъяснили цели по снижению бедности в России

АБНвчера в 19:31

Глава Минтруда пообещал, что бедность в России удастся побороть

ФедералПрессвчера в 22:18

Глава Минтруда рассказал о целях по снижению бедности

РИА Новостивчера в 18:35
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассталась с мужем

Inc-news.ru вчера в 09:53
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Общество

Минтруд назвал дату возвращения предприятий к работе

Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня — к этому времени, согласно последнему прогнозу, заработает большинство предприятий.
BFM.ru 02:47
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Общество

Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 01:18
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Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности.
Lenta.ru 04:43
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Общество

Летние смены в детских лагерях могут перенести и сократить

Министерство просвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в российских регионах с 1 июля, а сами смены могут быть сокращены на треть из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета 04:50
Здоровье

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

РИА Новости 04:59
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Происшествия

В Саратовской области 14-летняя девочка упала с крыши многоэтажки

Установлено, что 18 мая текущего года, 14-летняя ученица одной из школ в городе Вольск упала с крыши многоэтажного дома.
REGNUM 03:57
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Экономика

Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня

Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
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Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Космос

НАСА представило правила освоения Луны

НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории.
Lenta.ru 17 мая в 13:12
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Общество

В Калужской области за сутки 118 человек заразились коронавирусом

Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 мая.
Калужский перекресток 04:26
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Здоровье

109 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области

На 19 мая в Саратовской области у 1980 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из них выздоровели 518 человек, в том числе 55 за сутки.
Kursk.com 04:04
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Игры

Создатели Minecraft изменили название и логотип студии

Mockva.ru вчера в 20:43
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Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Общество

В лесу под Челябинском нашли десятки правительственных иномарок

Житель Челябинской области нашел в местном лесу десятки правительственных Toyota Camry.
Дни24 04:50
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Игры

Авторы мода Fallout 4: New Vegas похвастались прогрессом

Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
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Футбол

Сергей Семак продолжит возглавлять «Зенит»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона, продолжит и далее тренировать команду.
Inc-news.ru вчера в 10:45
Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Политика

Британские депутаты одобрили во втором чтении законопроект о балльной системе иммиграции

Палата общин парламента Великобритании одобрила в понедельник во втором чтении законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года системы выдачи виз для работы и учебы в стране, основанной на баллах.
ТАСС вчера в 18:58
Общество

Более трети россиян считают ненужной прививку от коронавируса

Чуть более 5% респондентов уверены, что в РФ вовсе не стоит проводить вакцинацию.
Мир новостей 04:50
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Здоровье

В Саратовской области от пневмонии умер младенец

В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
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Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
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Происшествия

Закончено дело о хищении алмазного сырья из АК АЛРОСА

Как установили следователи ГУРОВД, а одним из них был Иван Чибисов, параллельно разбиравшийся в обстоятельствах массовых протестных беспорядков, происшедших летом прошлого года в Москве, систематическими хищениями высококачественного алмазного сырья, используемого в изготовлении ювелирных изделий, члены преступной группы занимались с 2006 года.
Коммерсантъ вчера в 13:49
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Культура

«СТС Медиа» представит байерам фэнтези-проект «Наследники»

Холдинг "СТС Медиа" представит новый фэнтези-проект "Наследники" в рамках первого международного онлайн-рынка российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который пройдёт с 8 по 14 июня 2020 года.
ТАСС вчера в 11:03
Общество

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Коммерсантъ 03:03
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Общество

В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса

В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
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Авто

Дизельный Hyundai Creta наиболее востребован

Известно, что 56% заказов приходится на версии, которые имеют 115-сильный дизельный агрегат на 1,5 литра, который сочетается с «автоматом» или «механикой».
32CARS.ru вчера в 11:42
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Игры

Распродажа всех частей Ведьмака — скидки до 85% на GOG

На GOG.com стартовала распродажа всех частей Ведьмака. До 25 мая игры серии продаются со скидками до 85%.
Cyber.sports.ru вчера в 11:36
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