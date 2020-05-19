Общество
ФедералПрессГлава Минтруда пообещал, что бедность в России удастся побороть
Добавим, что снижение уровня бедности в России является одной из национальных целей социально-экономического развития до 2024 года, пишет РИА Новости. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов отмечал, что из-за кризиса средний класс в России рискует скатиться в бедность.
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Новости за ночь: Глава Минтруда допустил снижение бедности вдвое к 2024 году
Национальная служба новостей00:47
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Политика
Матвиенко назвала число переболевших коронавирусом сенаторов
Матвиенко не назвала точное число сотрудников аппарата, переболевших COVID-19, однако подчеркнула, что большинство больничных уже закрыты.
РБК 02:36
Общество
Названа необходимость возвращения прежнего пенсионного возраста
Ранее сообщалось, что депутаты от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили вернуть в России прежний пенсионный возраст, и внесли эту инициативу на рассмотрение петербургского парламента.
URA.Ru вчера в 17:30
Экономика
Европейские регуляторы снимают запрет на короткие продажи акций
Регуляторы Франции, Австрии, Бельгии, Греции, Италии и Испании решили снять введенный два месяца назад запрет на короткие продажи акций, говорится в сообщении Французского ведомства по финансовым рынкам (AMF).
ПРАЙМ вчера в 03:59
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо срочно звонить в скорую помощь.
Аргументы и Факты вчера в 22:15
Футбол
Игрок «Челси» Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании
Футболист лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании девушки.
Газета.Ru 00:18
Политика
Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство
Россия предоставила гражданство 215,9 тыс. человек за первые четыре месяца 2020 года.
Коммерсантъ 01:46
Фигурное катание
Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения
Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат 02:17
Авто
Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения
Японская компания Toyota выпустила новую версию легендарной модели Toyota Venza, которая теперь предложена в качестве кроссовера.
Rusargument 02:34
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро
По состоянию на 11:25, курс доллара снизился на 0,65% — до 72,93 рубля. Европейская валюта упала на 0,7% — до 78,92 рубля.
Самара-ГИС вчера в 03:25
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
МВД против отдельной уголовной ответственности за социальную инженерию
МВД выступило против отдельной уголовной ответственности за фишинг, социальную инженерию, склейку купюр и кражу сим-карт.
Коммерсантъ 00:56
Авто
Volkswagen объявил цены на новый Polo в России
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение Volkswagen Polo.
Автоновости дня вчера в 06:06
Авто
Новый Logan будет трехмоторным и лишится сцепления
По их данным, новый Logan будет построен на модульной архитектуре CMF-B от актуального Renault Clio, а основным двигателем седана станет 140-сильная гибридная силовая установка E-Tech, состоящая из 1,6-литрового бензинового «атмосферника», двух электромоторов и трехвальной трансмиссии без сцепления и синхронизаторов.
Автоновости дня 16 мая в 13:43
Общество
Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 01:27
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
Общество
В Москве аннулировали штраф инвалиду за нарушение самоизоляции
В Москве штраф за нарушение режима самоизоляции, который выписали инвалиду первой группы, аннулировали.
РБК вчера в 16:14
Общество
Определены районы Подмосковья с самыми дешевыми дачами
Самые дешевые варианты дач в Подмосковье представлены в Серебряно-Прудском и Озерском районах — там за стандартный дом просят менее миллиона рублей.
Lenta.ru 02:27
Общество
Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая.
Газета.Ru вчера в 14:20
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
Общество
Падение метеорита заметили в нескольких районах Красноярского края
Автор публикации утверждает, что небесный объект приземлился на юге Красноярского края.
ИА Запад24 00:06
Единоборства
Даниэль Кормье: «Снимаю шляпу перед Джонсом за вызов Нганну»
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье прокомментировал возможный поединок между чемпионом промоушена в полутяжелом весе Джоном Джонсом и тяжеловесом Франсисом Нганну.
Sports.ru 02:20
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru вчера в 06:01
Здоровье
В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Гаджеты
Возможности бюджетного клона Apple Watch рассекретили до анонса
Гендиректор Realme India Мадхав Шет уже продемонстрировал тизер смарт-часов Realme Watch, которые планируют представить вместе с умным телевизором Realme TV.
Профиль 02:18