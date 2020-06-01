Общество
News.ruГлава Минтруда предупредил о кризисе безработицы в России
Ранее о росте безработицы и череде банкротств предупредил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, это будет проблема всего европейского сообщества, писал NEWS.ru.
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с чего всё началось
Рост числа безработных граждан сделает третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда Российской Федерации. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в понедельник.ТАСС03:36
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Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM вчера в 01:11
Наука
Археологи нашли марихуану в древнем иудейском храме
По его данным, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки конопли в древнем иудейском храме в пустыне Негев, возраст которого — около 2,7 тыс. лет.
News.ru вчера в 10:38
Политика
В Кремле прокомментировали беспорядки в США
В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны.
Lenta.ru 05:36
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
Общество
Шведский экономист удивился любви к городам в условиях пандемии
В условиях пандемии коронавируса любовь человечества к мегаполисам оказалась сильнее страха смерти.
Lenta.ru 05:38
Здоровье
Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом
В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
Екатеринбург в эфире 04:58
Наука
Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса
Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
Здоровье
30 человек заразились коронавирусом в больнице под Воронежем
У 30 человек в Новоусманской райбольнице в Воронежской области выявили коронавирус.
De Facto 06:41
Политика
Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений
Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
Российская газета 06:12
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Происшествия
В Приамурье пациент с коронавирусом сбежал из больницы через окно
Больной коронавирусом в Амурской области сбежал из больницы, спрыгнув с третьего этажа на козырек здания, полиция задержала его, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в правительстве региона.
РИА Новости 04:43
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
РИА Новости вчера в 04:34
Общество
В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Экономика
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Футбол
Футболисты «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» в чемпионате Украины
Vprognoze.ru вчера в 13:59
Происшествия
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
Российская газета 06:32
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина поделилась снимком сразу после родов
Жена известного хоккеиста Александра Овечкина, Настасья Шубская поделилась фотографиями сразу после родов и поразила поклонников своей формой.
Gazeta.SPb вчера в 16:57
Общество
В Севастополе приезжих начали тестировать на коронавирус
С 1 июня всех въезжающих в Севастополь тестируют на коронавирус.
Коммерсантъ 06:03
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
РИА Новости 06:53
Общество
Власти Коми могут отменить первый этап снятия мер по коронавирусу
Власти Коми имеют основания для отмены действующего с 29 мая первого этапа снятия ограничений по коронавирусу из-за пренебрежительного отношения жителей к санитарным нормам и роста заболеваемости, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
РИА Новости 05:13
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
Музыка
Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru 04:51
Технологии
Оценена опасность заразиться коронавирусом от смартфона
Риск заражения повышается, когда человек снимает перчатки, чтобы воспользоваться смартфоном.
Московский Комсомолец вчера в 23:07