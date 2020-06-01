Общество
News.ruГлава Минтруда предупредил о кризисе безработицы в России
Ранее о росте безработицы и череде банкротств предупредил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, это будет проблема всего европейского сообщества, писал NEWS.ru.
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с чего всё началось
Рост числа безработных граждан сделает третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда Российской Федерации. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в понедельник.ТАСС03:36
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Футбол
ФК «Ростов» сократил собственные убытки в десять раз
ФК «Ростов» в 2019 году показал информацию о выручке в размере 2 миллиарда рублей, что превышает показатели 2018 года в два раза, когда было заработано 807,3 миллиона рублей.
RuNews24.ru 13:03
Общество
Владимир Путин пообщался с многодетными семьями
Президент России Владимир Путин пообщался с семьями, представленными к ордену «Родительская слава».
ГТРК Ставрополье 14:29
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Религия
В Москве с 6 июня откроют православные храмы
Коммерсантъ 11:31
Общество
На Петровке, 38 снова начались задержания пикетчиков
В Москве у здания ГУ МВД по Москве МВД на Петровке, 38 вновь начались одиночные пикеты и задержания.
Коммерсантъ 12:07
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru 30 мая в 16:14
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Происшествия
В Курске скончался студент, которому отказали в госпитализации
Курск, 1 июня 2020, 19:05 — REGNUM В Курске 27 мая от перитонита скончался 21-летний студент, которого отказались госпитализировать после двух вызовов скорой помощи.
REGNUM 12:05
Политика
Путин поручил возобновить плановую работу медучреждений
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу по оказанию в больницах первичной и специализированной медицинской помощи населению.
Lenta.ru 06:00
Общество
ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам в Конституцию
Предлагается выдавать бюллетени без внесения паспортных данных избирателя в список участников голосования, участнику будет достаточно расписаться.
RuNews24.ru 08:51
Происшествия
Самолет, летевший из Сургута в Тюмень, экстренно сел в аэропорту
Борт с 49 пассажирами и 5 членами экипажа вернулся в пункт вылета и совершил экстренную посадку из-за неубранной стойки шасси.
Новости Югры 12:37
Шоу-бизнес
Елена Воробей заявила, что заразилась коронавирусом
Аргументы и Факты 00:15
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости вчера в 06:45
Экономика
Инвесторов ждет крайне насыщенная на события неделя
На минувшей неделе на мировые рынки поступило сразу несколько негативных новостей, но они не смогли сломать оптимизм инвесторов.
Finam.Ru 11:10
Футбол
Жамалетдинов останется в «Лехе» до конца сезона
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за «Лех».
Матч ТВ 11:44
Политика
Сергей Собянин отметил важность голосования по Конституции 1 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Вечерняя Москва 13:09
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Гаджеты
Новое поколение процессоров Intel окажется старыми разогнанными моделями
В сети появились свежие слухи о будущих мобильных процессорах Tiger Lake, которые Intel должна выпустить в середине года.
Ferra вчера в 11:25
Политика
Россия захотела услышать комментарии ЕС и НАТО относительно протестов в США
Россия захотела услышать комментарии стран Евросоюза (ЕС) и НАТО, а также G7 относительно протестов в США.
Lenta.ru 14:30
Здоровье
В Коми подтверждено 30 новых случаев коронавируса
В Коми лабораторно подтверждено 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Комиинформ 03:43
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Здоровье
Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками
Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы 03:31
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20