Рост числа безработных граждан сделает третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда Российской Федерации. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в понедельник.

с чего всё началось

Ранее о росте безработицы и череде банкротств предупредил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, это будет проблема всего европейского сообщества, писал NEWS.ru.

Глава Минтруда предупредил о кризисе безработицы в России

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