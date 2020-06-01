Общество

News.ruNews.ruГлава Минтруда предупредил о кризисе безработицы в России

Ранее о росте безработицы и череде банкротств предупредил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, это будет проблема всего европейского сообщества, писал NEWS.ru.
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с чего всё началось

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

Рост числа безработных граждан сделает третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда Российской Федерации. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в понедельник.
ТАСС03:36

Подробнее о событии

Число официальных безработных в России превысило 2 млн человек

Коммерсантъ04:32

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

ТАСС03:36

Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

РБК04:11

Котяков назвал третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда в России

Известия03:51

Число безработных в России достигло 2 млн 90 тысяч

Говорит Москва03:45

Котяков: безработица растет, положение на рынке труда улучшится в 2021 году

Вести.Ru04:14

Минтруд назвал самый сложный период для рынка труда в РФ в 2020 году

РЕН ТВ03:32
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Футбол

ФК «Ростов» сократил собственные убытки в десять раз

ФК «Ростов» в 2019 году показал информацию о выручке в размере 2 миллиарда рублей, что превышает показатели 2018 года в два раза, когда было заработано 807,3 миллиона рублей.
RuNews24.ru 13:03
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Общество

Владимир Путин пообщался с многодетными семьями

Президент России Владимир Путин пообщался с семьями, представленными к ордену «Родительская слава».
ГТРК Ставрополье 14:29
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Религия

В Москве с 6 июня откроют православные храмы

Коммерсантъ 11:31
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

ТАСС 12:16
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Общество

На Петровке, 38 снова начались задержания пикетчиков

В Москве у здания ГУ МВД по Москве МВД на Петровке, 38 вновь начались одиночные пикеты и задержания.
Коммерсантъ 12:07
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Технологии

Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR

CyberSport.ru 30 мая в 16:14
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Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
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Происшествия

В Курске скончался студент, которому отказали в госпитализации

Курск, 1 июня 2020, 19:05 — REGNUM В Курске 27 мая от перитонита скончался 21-летний студент, которого отказались госпитализировать после двух вызовов скорой помощи.
REGNUM 12:05
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Происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшей шестилетней девочки

ТАСС 07:08
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Политика

Путин поручил возобновить плановую работу медучреждений

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу по оказанию в больницах первичной и специализированной медицинской помощи населению.
Lenta.ru 06:00
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Общество

ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам в Конституцию

Предлагается выдавать бюллетени без внесения паспортных данных избирателя в список участников голосования, участнику будет достаточно расписаться.
RuNews24.ru 08:51
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Происшествия

Самолет, летевший из Сургута в Тюмень, экстренно сел в аэропорту

Борт с 49 пассажирами и 5 членами экипажа вернулся в пункт вылета и совершил экстренную посадку из-за неубранной стойки шасси.
Новости Югры 12:37
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Елена Воробей заявила, что заразилась коронавирусом

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В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

РИА Новости вчера в 06:45
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Экономика

Инвесторов ждет крайне насыщенная на события неделя

На минувшей неделе на мировые рынки поступило сразу несколько негативных новостей, но они не смогли сломать оптимизм инвесторов.
Finam.Ru 11:10
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Футбол

Жамалетдинов останется в «Лехе» до конца сезона

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за «Лех».
Матч ТВ 11:44
Политика

Сергей Собянин отметил важность голосования по Конституции 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
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Гаджеты

Новое поколение процессоров Intel окажется старыми разогнанными моделями

В сети появились свежие слухи о будущих мобильных процессорах Tiger Lake, которые Intel должна выпустить в середине года.
Ferra вчера в 11:25
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Россия захотела услышать комментарии ЕС и НАТО относительно протестов в США

Россия захотела услышать комментарии стран Евросоюза (ЕС) и НАТО, а также G7 относительно протестов в США.
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В Коми подтверждено 30 новых случаев коронавируса

В Коми лабораторно подтверждено 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Комиинформ 03:43
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
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Здоровье

Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками

Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы 03:31
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Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
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Как работают Яндекс.Новости?
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