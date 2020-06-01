Общество
News.ruГлава Минтруда предупредил о кризисе безработицы в России
Ранее о росте безработицы и череде банкротств предупредил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, это будет проблема всего европейского сообщества, писал NEWS.ru.
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с чего всё началось
Рост числа безработных граждан сделает третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда Российской Федерации. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в понедельник.ТАСС03:36
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Энергетика
Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
Происшествия
В ООН прокомментировали инцидент с российским журналистом в США
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент с корреспондентом РИА Новости Михаилом Тургиевым, который пострадал во время протестов в Миннеаполисе.
Lenta.ru 14:41
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Космос
На Солнце зафиксировали мощную вспышку
Газета.Ru 13:41
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Общество
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США
Компания Sony отложила презентацию игр для новой консоли PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня, на неопределенный срок.
Деловое.ТВ 15:35
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
Экономика
Алексей Дюмин подписал ряд законов для поддержки предпринимателей
В рамках развития третьего пакета мер по поддержке субъектов предпринимательства губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд законов Тульской области.
Тульские Известия 11:45
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Происшествия
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
Американский актер Джон Кьюсак, известный по главным ролям в фильмах "Интуиция", "1408" и "2012", разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что подвергся нападению чикагских полицейских, когда снимал акцию протеста, сообщает Deadline.
РИА Новости 14:07
Экономика
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» сменило владельца
Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов считает, что возможные санкции США против нового владельца судна, способного достроить газопровод «Северный поток - 2», видимо, не вызывают опасений.
Ридус 16:01
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров купил кровать сыну за миллион рублей
Киркоров купил сыну кровать за 911 тысяч рублей Певец не поскупился на ремонт комнаты семилетнего Мартина.
Pravda.Ru 14:00
Происшествия
Задержан мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве
В Киеве задержан мужчина, который в понедельник угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает украинский телеканал "Прямой".
РЕН ТВ 08:41
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Гаджеты
Представлена обновленная утилита Palit ThunderMaster
Новая версия утилиты ThunderMaster полностью обновлена по сравнению с предыдущими версиями и имеет более удобный интерфейс и персонализированные настройки.
Megaobzor.com 06:40
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Здоровье
В трёх больницах Кирова назначены новые главные врачи
Сегодня, 1 июня, коллективам трёх ведущих больниц Кирова представили новых главных врачей. Об этом сообщает региональный минздрав.
АиФ Киров 07:21
Экономика
Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%
Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 04:11
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
Общество
Жителям России старше 65 лет продлили срок выдачи больничных
Москва, 1 июня 2020, 14:53 — REGNUM Работающие жители России 65 лет и старше, соблюдающие санитарный режим, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно.
REGNUM 07:53
Общество
Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке.
Газета.Ru 03:04
Культура
Борис Невзоров рассказал о каре, постигшей убийцу его жены
Экспресс газета 15:34
Религия
Московские храмы откроются для прихожан 6 июня
Интерфакс 11:11
Космос
Корабль Crew Dragon взлетел к МКС
Корабль Crew Dragon принадлежит компании SpaceX Илона Маска. На его борту находятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен.
Московский Комсомолец 30 мая в 15:31
Общество
Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса
На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 14:00
Политика
В США призвали Трампа жестко подавить протесты
Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая.
Lenta.ru 14:50
Общество
В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 15:17