Общество

News.ruNews.ruГлава Минтруда предупредил о кризисе безработицы в России

Ранее о росте безработицы и череде банкротств предупредил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, это будет проблема всего европейского сообщества, писал NEWS.ru.
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с чего всё началось

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

Рост числа безработных граждан сделает третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда Российской Федерации. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в понедельник.
ТАСС03:36

Подробнее о событии

Число безработных в России достигло 2 млн 90 тысяч

Говорит Москва03:45

Котяков: безработица растет, положение на рынке труда улучшится в 2021 году

Вести.Ru04:14

Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

РБК04:11

Котяков назвал третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда в России

Известия03:51

Число официальных безработных в России превысило 2 млн человек

Коммерсантъ04:32

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

ТАСС03:36

Минтруд назвал самый сложный период для рынка труда в РФ в 2020 году

РЕН ТВ03:32
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Энергетика

Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
18
Происшествия

В ООН прокомментировали инцидент с российским журналистом в США

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент с корреспондентом РИА Новости Михаилом Тургиевым, который пострадал во время протестов в Миннеаполисе.
Lenta.ru 14:41
1
Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
898
Происшествия

Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца

Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
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Космос

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Газета.Ru 13:41
340
Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
572
Общество

Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США

Компания Sony отложила презентацию игр для новой консоли PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня, на неопределенный срок.
Деловое.ТВ 15:35
1
Гаджеты

Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
13
Экономика

Алексей Дюмин подписал ряд законов для поддержки предпринимателей

В рамках развития третьего пакета мер по поддержке субъектов предпринимательства губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд законов Тульской области.
Тульские Известия 11:45
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
5,1K
Происшествия

На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго

Американский актер Джон Кьюсак, известный по главным ролям в фильмах "Интуиция", "1408" и "2012", разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что подвергся нападению чикагских полицейских, когда снимал акцию протеста, сообщает Deadline.
РИА Новости 14:07
Политика

Посол Польши в США протестует против осквернения памятника Костюшко

REGNUM 06:43
24
Экономика

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» сменило владельца

Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов считает, что возможные санкции США против нового владельца судна, способного достроить газопровод «Северный поток - 2», видимо, не вызывают опасений.
Ридус 16:01
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров купил кровать сыну за миллион рублей

Киркоров купил сыну кровать за 911 тысяч рублей Певец не поскупился на ремонт комнаты семилетнего Мартина.
Pravda.Ru 14:00
19
Происшествия

Задержан мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве

В Киеве задержан мужчина, который в понедельник угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает украинский телеканал "Прямой".
РЕН ТВ 08:41
2
Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
2
Гаджеты

Представлена обновленная утилита Palit ThunderMaster

Новая версия утилиты ThunderMaster полностью обновлена по сравнению с предыдущими версиями и имеет более удобный интерфейс и персонализированные настройки.
Megaobzor.com 06:40
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Здоровье

В трёх больницах Кирова назначены новые главные врачи

Сегодня, 1 июня, коллективам трёх ведущих больниц Кирова представили новых главных врачей. Об этом сообщает региональный минздрав.
АиФ Киров 07:21
5
Экономика

Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%

Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 04:11
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
61
Общество

Жителям России старше 65 лет продлили срок выдачи больничных

Москва, 1 июня 2020, 14:53 — REGNUM Работающие жители России 65 лет и старше, соблюдающие санитарный режим, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно.
REGNUM 07:53
121
Общество

Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке.
Газета.Ru 03:04
1K
Культура

Борис Невзоров рассказал о каре, постигшей убийцу его жены

Экспресс газета 15:34
Религия

Московские храмы откроются для прихожан 6 июня

Интерфакс 11:11
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Космос

Корабль Crew Dragon взлетел к МКС

Корабль Crew Dragon принадлежит компании SpaceX Илона Маска. На его борту находятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен.
Московский Комсомолец 30 мая в 15:31
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Общество

Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса

На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 14:00
16
Политика

В США призвали Трампа жестко подавить протесты

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая.
Lenta.ru 14:50
7
Общество

В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 15:17
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