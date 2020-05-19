Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что достигнуть цели по снижению бедности в два раза к 2024 году будет трудно, но не невозможно. Снижение уровня бедности в два раза является одной из национальных целей социально-экономического развития РФ до 2024 года.

Глава Минтруда рассказал о целях по снижению бедности

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