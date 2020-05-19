Финансы
РИА НовостиГлава Минтруда рассказал о целях по снижению бедности
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что достигнуть цели по снижению бедности в два раза к 2024 году будет трудно, но не невозможно. Снижение уровня бедности в два раза является одной из национальных целей социально-экономического развития РФ до 2024 года.
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Общество
В Минтруде предсказали увеличение числа безработных в полтора раза
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза.
Lenta.ru 16:20
Шоу-бизнес
Галкин провел для поклонников экскурсию по домашней теплице
В сторис на своей странице в Instagram Галкин рассказал, что Примадонна придумала разбить в саду теплицу.
ФАН 19:34
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Общество
Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости 05:40
Энергетика
Россия создаст нефтяной резерв по примеру США
Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова.
Lenta.ru 13:28
Общество
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию РФ
Москва, 18 мая 2020, 15:54 — REGNUM Должность генерального директора крупнейшей в России угольной компании СУЭК покидает Владимир Рашевский, его место займёт гендиректор дочерней «Сибирской генерирующей компании» Степан Солженицын.
REGNUM 08:54
Здоровье
Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19
Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике заболевших коронавирусом, считают опрошенные РБК врачи-инфекционисты.
РБК 20:00
Здоровье
Врачи курской БСМП написали губернатору открытое письмо
Напомним, в понедельник в соцсетях появилось открытое письмо медиков БСМП к губернатору Курской области.
Kursk.com 14:02
Происшествия
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости 05:01
Финансы
Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро
Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные после открытия Московской биржи.
Piter.tv 03:49
Общество
Исследование: в России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь
Число школьников, употреблявших алкоголь или куривших табак хотя бы раз в жизни, снизилось в России, говорится в международном исследовании HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children – "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья") под эгидой Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 18:17
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Общество
Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
Эхо Москвы 09:06
Космос
Электромобиль Tesla стал транспортом для астронавтов
Как сообщил администратор NASA Джим Брайденстайн, первыми астронавтами, которые станут пассажирами Tesla Моdеl X, будут Боб Бенкен и Даг Хёрли.
UsedCars.ru 16 мая в 03:00
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой
Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 15:48
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева прокомментировала «побег» из больницы
Слово и Дело 07:43
Здоровье
Украинский иммунолог опасается пандемии туберкулеза после COVID-19
Заболеть туберкулезом после окончания пандемии коронавируса может более шести млн человек, считает украинский иммунолог Олег Назар.
iReactor 13:56
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Кино
После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке.
МТВ онлайн вчера в 22:51
Энергетика
Цена нефти Urals превысила $30 впервые с середины марта
Баррель российской нефти Urals в Европе впервые с середины марта превысил отметку в $30.
Известия 12:05
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 14:05
Общество
Власти КНР ввели карантин на границе с Россией
Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны.
Российская газета 17:53
Недвижимость
Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи
В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
Lenta.ru 11:42
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47