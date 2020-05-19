Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России оценили шансы вдвое снизить уровень бедности к 2024 году

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил шансы вдвое снизить уровень бедности в России к 2024 году. Об этом он рассказал в интервью в программе «Познер» на Первом канале, передает ТАСС. По его словам, добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году будет трудно.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

В России оценили шансы вдвое снизить уровень бедности к 2024 году

Lenta.ru19:28

Минтруд РФ: власти помогут россиянам выбраться из бедности

URA.Ru20:18

В Минтруде разъяснили цели по снижению бедности в России

АБН19:31

Глава Минтруда оценил шансы вдвое сократить уровень бедности в России к 2024 году

ФАН20:26

Глава Минтруда рассказал о целях по снижению бедности

РИА Новости18:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Здоровье

Мясников рассказал, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, в каких случаях людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, необходимо звонить в скорую.
РИА Новости 20:14
Общество

Строительство канатной дороги на Сахалине взято под контроль

Российская газета 19:00
Общество

Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам

Свое обращение к землякам чемпион UFC опубликовал на своей официальной странице в Инстаграм.
Лезги газет 17:03
Происшествия

Осужденные за теракт в петербургском метро подали иск к УФСИН

РБК 14:52
83
Общество

Регионы хотят ужесточить правила торговли алкоголем в жилых домах

Примерно в половине российских регионов готовятся ввести дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции в барах, ресторанах и кафе, которые расположены в жилых домах.
Avaho.ru 08:46
48
Экономика

Росавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту»

Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральной агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки.
REGNUM 18:40
1
Общество

Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
80
Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

RT на русском 10:27
414
Кино

Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен

Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен.
Piter.tv 01:51
29
Общество

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости 05:40
2,1K
Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
1K
Финансы

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс 19:02
3
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
67
Недвижимость

Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи

В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
Lenta.ru 11:42
5
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
911
Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
39
Происшествия

На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 16 мая в 05:40
810
Футбол

France Football назвал самого влиятельного человека в футболе

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи стал первым в рейтинге самых влиятельных людей в футболе по версии авторитетного издания France Football.
Газета.Ru 20:01
Космос

Американская компания разработает оповещающие о ракетах спутники

Американская компания Northrop Grumman получила контракт на 2,3 миллиарда долларов для создания спутников нового поколения, способных оповещать о приближающихся ракетах, сообщается на сайте Пентагона.
РИА Новости 20:38
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
197
Общество

Рост внебольничной пневмонии зафиксировали в Иркутской области

В Иркутской области зафиксировали рост внебольничной пневмонии. Только за четыре дня количество заболевших увеличилось на 196 человек.
Твой Иркутск 04:39
8
Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Якутия 24 вчера в 03:01
63
Политика

Особое мнение: Гарри Каспаров

Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
Происшествия

Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец

Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
25
Футбол

«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» контракт Александра Соболева

Говорит Москва 05:24
Общество

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

За последние сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Ведомости 17:57
477
Футбол

Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»

Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском вчера в 02:40
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
79
Общество

В Минтруде предсказали увеличение числа безработных в полтора раза

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза.
Lenta.ru 16:20
12
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Газета.Ru 16 мая в 16:02
6,5K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное