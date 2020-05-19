Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России оценили шансы вдвое снизить уровень бедности к 2024 году

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил шансы вдвое снизить уровень бедности в России к 2024 году. Об этом он рассказал в интервью в программе «Познер» на Первом канале, передает ТАСС. По его словам, добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году будет трудно.
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Минтруд РФ знает, как бороться с бедностью и намерен снизить ее в два раза

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Власти Пермского края вернули режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
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В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
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Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

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ХК «Адмирал» закупил тесты на коронавирус на 5 млн рублей

Владивосток, 18 мая 2020, 14:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток) закупил экспресс-тесты на коронавирус для больниц Приморского края на 5 млн рублей.
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Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
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Общество

Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина

Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
Эхо Москвы 09:06
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Общество

Министр Котяков оценил ситуацию на рынке труда в России

13 мая Котяков отмечал, что число безработных в России достигло 1,4 млн, но ситуация не является угрожающей для рынка труда.
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Общество

Названа необходимость возвращения прежнего пенсионного возраста

Возвращение прежнего пенсионного возраста поможет поддержать граждан в период кризиса, разгрузить службу занятости и сократить расходы на выплаты по безработице.
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Деревообрабатывающее предприятие горело в поселке Чунский

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Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ

С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.
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Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
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«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу

В "зеленой зоне" Багдада, районе, где расположены посольства и госучреждения, упали две ракеты.
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В российских регионах могут ужесточить условия торговли алкоголем

Власти регионов России после вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общественного питания в жилых домах с залом обслуживания менее 20 квадратных метров начали прорабатывать вопрос запрета на продажу спиртного.
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В Роспотребнадзоре назвали условия открытия кинотеатров и спортзалов

Ранее специалисты Роспотребнадзора направили в субъекты РФ рекомендации для определения факторов, на основании которых можно постепенно отменять введенные ограничения.
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Дожди с грозами пройдут местами в Алтайском крае

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«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной

В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала.
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Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом

Врачи-инфекционисты рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусом.
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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
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Строительство канатной дороги на Сахалине взято под контроль

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В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса

Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
РИА Новости 17:32
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Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантина

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, 27 регионов готовы к смягчению ограничений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Министр труда и соцзащиты заявил, что семьи с двумя детьми могут получить суммарно более 100 тысяч рублей

В эфире программы «Познер» на Первом канале министр добавил, что на выплаты семьям с детьми подано почти 8 миллионов заявлений.
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В Дагестане от коронавируса умерли более 40 медработников

АиФ Дагестан 16 мая в 19:20
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