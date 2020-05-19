Экономика
Lenta.ruВ России оценили шансы вдвое снизить уровень бедности к 2024 году
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил шансы вдвое снизить уровень бедности в России к 2024 году. Об этом он рассказал в интервью в программе «Познер» на Первом канале, передает ТАСС. По его словам, добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году будет трудно.
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Общество
В Пермском крае вернули режим строгой изоляции для людей старше 65 лет
Власти Пермского края вернули режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 13:02
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
Общество
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Здоровье
Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца
Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.
Pravda.Ru 16:15
Хоккей
ХК «Адмирал» закупил тесты на коронавирус на 5 млн рублей
Владивосток, 18 мая 2020, 14:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток) закупил экспресс-тесты на коронавирус для больниц Приморского края на 5 млн рублей.
REGNUM 07:45
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Общество
Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
Эхо Москвы 09:06
Общество
Министр Котяков оценил ситуацию на рынке труда в России
13 мая Котяков отмечал, что число безработных в России достигло 1,4 млн, но ситуация не является угрожающей для рынка труда.
RT на русском 16:24
Общество
Названа необходимость возвращения прежнего пенсионного возраста
Возвращение прежнего пенсионного возраста поможет поддержать граждан в период кризиса, разгрузить службу занятости и сократить расходы на выплаты по безработице.
URA.Ru 17:30
Происшествия
Деревообрабатывающее предприятие горело в поселке Чунский
Иркутск Сегодня 20:55
Кино
Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ
С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.
Российская газета вчера в 10:07
Футбол
Рассказов отказался от перехода в чемпионат Италии
Агент напомнил, что про возможный отъезд Рассказова в Италию ни одно из СМИ не сообщало.
ProstoProSport 15:00
Армия и оружие
Невеселая штука: для чего создавался первый русский танк «Вездеход»
"Невеселая штука - бежать в атаку под пулеметами врага", - делился позже Пороховщиков своими впечатлениями.
Российская газета 01:36
Здоровье
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
Футбол
«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» Александра Соболева
Контракт с форвардом подписан на 4 года. Московский "Спартак" выкупил у "Крыльев Советов" Александра Соболева.
СОВА 08:45
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Происшествия
«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу
В "зеленой зоне" Багдада, районе, где расположены посольства и госучреждения, упали две ракеты.
Российская газета 20:05
Общество
В российских регионах могут ужесточить условия торговли алкоголем
Власти регионов России после вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общественного питания в жилых домах с залом обслуживания менее 20 квадратных метров начали прорабатывать вопрос запрета на продажу спиртного.
Невские Новости 02:05
Общество
В Роспотребнадзоре назвали условия открытия кинотеатров и спортзалов
Ранее специалисты Роспотребнадзора направили в субъекты РФ рекомендации для определения факторов, на основании которых можно постепенно отменять введенные ограничения.
Pravda.Ru 14:50
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
ТАСС 11:51
Общество
Дожди с грозами пройдут местами в Алтайском крае
По данным синоптиков, в ближайшие три дня в Алтайском крае местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Алтайская правда 19:00
Авто
«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной
В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала.
32CARS.ru 16:00
Здоровье
Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом
Врачи-инфекционисты рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусом.
Lenta.ru 20:34
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Общество
Строительство канатной дороги на Сахалине взято под контроль
Российская газета 19:00
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
РИА Новости 17:32
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантина
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, 27 регионов готовы к смягчению ограничений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:35
Общество
Министр труда и соцзащиты заявил, что семьи с двумя детьми могут получить суммарно более 100 тысяч рублей
В эфире программы «Познер» на Первом канале министр добавил, что на выплаты семьям с детьми подано почти 8 миллионов заявлений.
Эхо Москвы 21:24
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 медработников
АиФ Дагестан 16 мая в 19:20