Коронавирус
РБКГлава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек
В Минтруде ожидают рост числа безработных до 2,5 млн, отметил Котяков. «Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы гораздо выше», — отметил министр.
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Общество
Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
Эхо Москвы 09:06
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
Общество
В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких граждан
Органы исполнительной власти региона должны будут составить 14-дневный план по проведению мероприятий за соблюдением на территории Волгоградской области режима повышенной готовности и правил поведения в общественных местах.
Высота 102 08:18
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Общество
В ВОЗ сообщили о снижении в России числа школьников с лишним весом
В России были опрошены 4300 детей, и выяснилось, что с 2014 года снизилось число российских школьников с лишним весом.
Российская газета 21:18
Общество
В российских регионах могут ужесточить условия торговли алкоголем
Власти регионов России после вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общественного питания в жилых домах с залом обслуживания менее 20 квадратных метров начали прорабатывать вопрос запрета на продажу спиртного.
Невские Новости 02:05
Космос
Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути
Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы 03:16
Технологии
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
Коммерсантъ 07:23
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Происшествия
Четыре человека погибли в результате землетрясения в Китае
Жертвами землетрясения в провинции Юньнань на юго-западе Китая стали четыре человека.
Российская газета 21:43
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru 09:45
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Общество
Больше 1 400 случаев коронавируса подтверждено в Приморье
В Приморском крае за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек. Количество случаев COVID-19 в регионе возросло до 1 402.
EastRussia 21:12
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online 08:19
Кино
Создатели «Мачо и ботана» снимут триллер с Райаном Гослингом
Ревизор.ру вчера в 01:52
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
Армия и оружие
Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»
Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru вчера в 18:59
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Культура
Американские фестивали крафтового пива переходят в онлайн
Brewers Association отменила три знаковых мероприятия: ежегодную конференцию Craft Brewers Conference в Сан-Антонио, вашингтонскую выставку SAVOR, посвященную пиву и кулинарному искусству, и мероприятие для домашних пивоваров HomebrewCon.
Profibeer.ru 06:58
Общество
746 случаев коронавируса подтверждено в Иркутской области к 19 мая
Всего на 18 мая в регионе 746 подтвержденных случаев COVID, сообщили в оперативном штабе.
Иркутск Сегодня 21:35
Здоровье
В Бурятии коронавирус выявлен у каждого тысячного жителя
Улан-Удэ, 18 мая 2020, 05:13 — REGNUM В Бурятии за сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:13
Политика
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
РИА Новости 20:47
Общество
Дожди с грозами пройдут местами в Алтайском крае
По данным синоптиков, в ближайшие три дня в Алтайском крае местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Алтайская правда 19:00
Наука
Врачи нашли иммунитет к COVID-19 у тех, кто не болел коронавирусом
Пока же исследователи планируют подробнее изучать Т-клетки у переболевших другими коронавирусами до того, как они заразятся COVID-19, и после перенесенной болезни.
iReactor вчера в 13:59
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Наука
В пустых свитках Мертвого моря ученые нашли текст
Evo-rus.com 11:42