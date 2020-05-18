Коронавирус

РБКРБКГлава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек

В Минтруде ожидают рост числа безработных до 2,5 млн, отметил Котяков. «Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы гораздо выше», — отметил министр.
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Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек

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В Минтруде предсказали увеличение числа безработных в полтора раза

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Министр труда дал прогноз по росту безработицы

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Власти оценили ситуацию с безработицей в России

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Министр Котяков оценил ситуацию на рынке труда в России

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Котяков заявил, что число безработных в России продолжит расти в мае и июне

ТАСС18:38

Минтруд о занятости в стране: Ситуация серьезная, но не катастрофическая

Российская газета16:18
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Общество

Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина

Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
Эхо Москвы 09:06
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Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
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Общество

В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких граждан

Органы исполнительной власти региона должны будут составить 14-дневный план по проведению мероприятий за соблюдением на территории Волгоградской области режима повышенной готовности и правил поведения в общественных местах.
Высота 102 08:18
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Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
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Общество

В ВОЗ сообщили о снижении в России числа школьников с лишним весом

В России были опрошены 4300 детей, и выяснилось, что с 2014 года снизилось число российских школьников с лишним весом.
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Общество

В российских регионах могут ужесточить условия торговли алкоголем

Власти регионов России после вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общественного питания в жилых домах с залом обслуживания менее 20 квадратных метров начали прорабатывать вопрос запрета на продажу спиртного.
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Космос

Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути

Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы 03:16
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«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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Четыре человека погибли в результате землетрясения в Китае

Жертвами землетрясения в провинции Юньнань на юго-западе Китая стали четыре человека.
Российская газета 21:43
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Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
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Общество

Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса

Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
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Больше 1 400 случаев коронавируса подтверждено в Приморье

В Приморском крае за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек. Количество случаев COVID-19 в регионе возросло до 1 402.
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Названа дата открытия Турции для российских туристов

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Младенец с коронавирусом находится в тяжёлом состоянии на Алтае

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Создатели «Мачо и ботана» снимут триллер с Райаном Гослингом

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В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка

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Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»

Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
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Авто

«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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Американские фестивали крафтового пива переходят в онлайн

Brewers Association отменила три знаковых мероприятия: ежегодную конференцию Craft Brewers Conference в Сан-Антонио, вашингтонскую выставку SAVOR, посвященную пиву и кулинарному искусству, и мероприятие для домашних пивоваров HomebrewCon.
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746 случаев коронавируса подтверждено в Иркутской области к 19 мая

Всего на 18 мая в регионе 746 подтвержденных случаев COVID, сообщили в оперативном штабе.
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В Бурятии коронавирус выявлен у каждого тысячного жителя

Улан-Удэ, 18 мая 2020, 05:13 — REGNUM В Бурятии за сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом.
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Политика

Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии

Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
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Дожди с грозами пройдут местами в Алтайском крае

По данным синоптиков, в ближайшие три дня в Алтайском крае местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
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Врачи нашли иммунитет к COVID-19 у тех, кто не болел коронавирусом

Пока же исследователи планируют подробнее изучать Т-клетки у переболевших другими коронавирусами до того, как они заразятся COVID-19, и после перенесенной болезни.
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США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ

Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
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Наука

В пустых свитках Мертвого моря ученые нашли текст

Evo-rus.com 11:42
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