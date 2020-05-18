Коронавирус
РБКГлава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек
В Минтруде ожидают рост числа безработных до 2,5 млн, отметил Котяков. «Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы гораздо выше», — отметил министр.
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Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы
В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир 08:30
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости 16:09
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Клинические испытания российской вакцины против коронавируса начнутся через месяц.
Деловое.ТВ 14:31
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Политика
В Кремле заявили об отсутствии даты голосования по Конституции
В случае успешного голосования президент издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками.
Новые Ведомости 03:56
Общество
ВОЗ сообщила о снижении в России числа пробовавших алкоголь школьников
По данным исследования Health Behaviour in School-Aged Children (HSBC), которое проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России снизилось количество детей школьного возраста, хотя бы раз пробовавших алкоголь.
РБК 20:33
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Наука
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
Политика
В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США
Спрос на авиарейсы между Россией и США очень высокий, что может привести к возобновлению регулярного авиасообщения между странами, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
РИА Новости 20:22
Кино
Скончался французский актер Мишель Пикколи
Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей.
МИР 24 11:14
Единоборства
Оверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Нидерландский боец смешанного стиля Алистар Оверим одержал победу над представителем США Уолтом Харрисом на бойцовском турнире UFC Fight Night 172.
Vprognoze.ru вчера в 02:11
Политика
Foreign Policy (США): Путин пользуется пандемией ради укрепления власти (Foreign Policy)
Санкт-Петербург, Россия — В воскресенье Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после США.
ИноСМИ 20:05
Общество
Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции
Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25
Общество
В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
По последним данным федерального штаба, в России выявлено 272 тысячи инфицированных коронавирусом, с начала пандемии вылечились 63 тысячи человек, скончались более 2,5 тысяч.
Эхо Москвы 16 мая в 17:01
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Здоровье
В Назарове предприятие отправили на карантин из-за заболевшей COVID
Тестирование дало положительный результат. Из-за контакта с заболевшей на карантин отправили её коллег – 17 человек.
Назарово-Онлайн вчера в 23:38
Футбол
ЦСКА отмечает 15-летие победы в Кубке УЕФА
Metaratings 06:30
Транспорт
В ночь на среду в Благовещенске на ремонт закроют мост через Зею
Амурская правда 05:27
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Кино
Новый ведьмак появится во втором сезоне «Ведьмака»
Источник утверждает, что список персонажей второго сезона пополнит новый ведьмак Хемрик.
Live24 12:55
Политика
Особое мнение: Гарри Каспаров
Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
Общество
В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей
Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
ТАСС 05:26
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
Технологии
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six
Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ вчера в 15:13