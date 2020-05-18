Коронавирус

РБКРБКГлава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек

В Минтруде ожидают рост числа безработных до 2,5 млн, отметил Котяков. «Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы гораздо выше», — отметил министр.
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Власти оценили ситуацию с безработицей в России

Телеканал 360°16:29

Котяков заявил, что число безработных в России продолжит расти в мае и июне

ТАСС18:38

Министр труда дал прогноз по росту безработицы

Интерфакс17:44

Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек

РБК18:46

Министр Котяков оценил ситуацию на рынке труда в России

RT на русском16:24

В Минтруде предсказали увеличение числа безработных в полтора раза

Lenta.ru16:20

Минтруд о занятости в стране: Ситуация серьезная, но не катастрофическая

Российская газета16:18
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы

В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир 08:30
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Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
1,1K
Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости 16:09
24
Общество

Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания российской вакцины против коронавируса начнутся через месяц.
Деловое.ТВ 14:31
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
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Политика

В Кремле заявили об отсутствии даты голосования по Конституции

В случае успешного голосования президент издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками.
Новые Ведомости 03:56
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Общество

ВОЗ сообщила о снижении в России числа пробовавших алкоголь школьников

По данным исследования Health Behaviour in School-Aged Children (HSBC), которое проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России снизилось количество детей школьного возраста, хотя бы раз пробовавших алкоголь.
РБК 20:33
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
439
Происшествия

В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка

ТАСС 11:51
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
67
Наука

Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса

Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
Политика

В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США

Спрос на авиарейсы между Россией и США очень высокий, что может привести к возобновлению регулярного авиасообщения между странами, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
РИА Новости 20:22
Кино

Скончался французский актер Мишель Пикколи

Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей.
МИР 24 11:14
7
Единоборства

Оверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172

Нидерландский боец смешанного стиля Алистар Оверим одержал победу над представителем США Уолтом Харрисом на бойцовском турнире UFC Fight Night 172.
Vprognoze.ru вчера в 02:11
Политика

Foreign Policy (США): Путин пользуется пандемией ради укрепления власти (Foreign Policy)

Санкт-Петербург, Россия — В воскресенье Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после США.
ИноСМИ 20:05
Общество

Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции

Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25
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Общество

В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

По последним данным федерального штаба, в России выявлено 272 тысячи инфицированных коронавирусом, с начала пандемии вылечились 63 тысячи человек, скончались более 2,5 тысяч.
Эхо Москвы 16 мая в 17:01
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Происшествия

Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец

Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
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Здоровье

В Назарове предприятие отправили на карантин из-за заболевшей COVID

Тестирование дало положительный результат. Из-за контакта с заболевшей на карантин отправили её коллег – 17 человек.
Назарово-Онлайн вчера в 23:38
8
Футбол

ЦСКА отмечает 15-летие победы в Кубке УЕФА

Metaratings 06:30
1
Транспорт

В ночь на среду в Благовещенске на ремонт закроют мост через Зею

Амурская правда 05:27
Происшествия

В Канаде разбился военный самолет

В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
39
Общество

Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
65
Кино

Новый ведьмак появится во втором сезоне «Ведьмака»

Источник утверждает, что список персонажей второго сезона пополнит новый ведьмак Хемрик.
Live24 12:55
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Политика

Особое мнение: Гарри Каспаров

Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
Общество

В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей

Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
ТАСС 05:26
95
Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
39
Технологии

Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six

Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ вчера в 15:13
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Армия и оружие

В Азербайджане начались масштабные военные учения

News.ru 08:01
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