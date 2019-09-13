Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

с чего всё началось

Министр сообщил, что МРОТ возрастет на 7,5% и составит 12130 руб. Его повышение затронет около 3,2 млн. россиян, половина из которых работают в государственных и муниципальных учреждениях. По оценке Минтруда, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд. руб.

Глава Минтруда сообщил о затратах на повышение МРОТ

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