Экономика
Вечерняя МоскваГлава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2020 году
Рост реальных доходов и зарплат ожидается в России в текущем году. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
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с чего всё началось
Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.Российская газета13 января в 19:00
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Политика
Мишустин назвал приоритетом развитие оборонного комплекса
Кандидат на должность премьер-министра России глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин назвал приоритетом дальнейшее развитие оборонного комплекса страны.
Общество
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Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.
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Семилетний мальчик во Всеволожске впал в кому, нахлебавшись воды на занятии в бассейне.
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Мишустин попал в базу «Миротворца»
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
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Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство
Особо жесткие требования, считает Путин, должны предъявляться к кандидатам на президентский пост — тот, кто претендует на высшую должность, обязан не только проживать в России на протяжении четверти века, но и не иметь иностранного гражданства даже в прошлом.
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Александр Серов пострадал в перестрелке
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В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
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Общество
Бронзовый призёр ОИ по дзюдо Носов ответил на вызов рэпера Гуфа
Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной думы Дмитрий Носов заявил, что не собирается принимать вызов на бой известного рэпера Алексея Долматова.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Володин дал оценку работе правительства, ушедшего в отставку
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что правительство, ушедшее вчера в отставку, выстроило эффективную работу.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Общество
Умер контрразведчик Иван Устинов
Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».
Происшествия
Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Михаил Мишустин провел встречи с фракциями Госдумы
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин провел встречи с фракциями Государственной Думы.
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Общество
Бренд Louis Vuitton купил второй по размеру алмаз в мире
Французский модный дом Louis Vuitton стал обладателем второго по величине алмаза в мире весом 1758 карат, который был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване.
Политика
Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая текущего года.
Кино
Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»
Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Политика
На Украине снизили возраст призыва в армию
На Украине минимальный возраст призыва в ВСУ снижен до 18 лет.
Политика
Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров
Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Армия и оружие
Al Jazeera: аэропорт Хартума закрыли после перестрелки
Власти Судана закрыли международный аэропорт Хартума после перестрелки между силами военной полиции и сотрудниками оперативного управления разведслужб.
Политика
Украина и НАТО в октябре проведут учения в Одессе
Общество
Hyundai и Kia оценили автомобильный стартап экс-главы Yota в €3 млрд
Партнерство Hyundai, Kia и Arrival — еще один пример того, как крупнейшие в мире автопроизводители вкладываются в стартапы для производства электромобилей, отмечает газета Financail Times.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.