Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.

с чего всё началось

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что в наступившем году в стране прогнозируется рост реальных доходов и зарплат, пишет RT.

В Минтруде заявили, что ожидают рост зарплат в 2020 году

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