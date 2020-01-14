Экономика
Вечерняя МоскваГлава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2020 году
Рост реальных доходов и зарплат ожидается в России в текущем году. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
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с чего всё началось
Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.Российская газета13 января в 19:00
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Происшествия
В Тульской области горит зерновой склад
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Общество
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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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Десятилетнюю девочку, которая накануне пропала в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Общество
Частый секс может задержать менопаузу у женщин
Здоровье
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Общество
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Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
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Происшествия
Пострадавшая при стрельбе в суде в Новокузнецке пришла в сознание
Женщина, пострадавшая в результате стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке, пришла в сознание после операции.
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В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Политика
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РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
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В Госдепе США прокомментировали отставку российского правительства
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Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Гаджеты
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Ожидается, что данный адаптер по своей производительности расположится между GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2060.
Общество
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Общество
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
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