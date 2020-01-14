Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.

с чего всё началось

Рост реальных доходов и зарплат ожидается в России в текущем году. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Политика Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.

Политика Политолог назвал историческую причину ненависти Польши к России Современные польские политики ненавидят Россию и СССР а также принижают или отрицают освобождение Варшавы Красной армии из-за спекуляции недобросовестных русофобских историков на высосанной из пальца проблемы, заявил историк и юрист, глава Центра политического анализа Павел Данилин в интервью изданию Федерального собрания "Парламентская газета".

Единоборства Макгрегор уверен, что в бою с Серроне прольётся кровь Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 поединка с американцем Дональдом Серроне.

Происшествия В Тульской области горит зерновой склад Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

Здоровье Самые опасные для здоровья приправы назвали врачи Медики назвали самые вредные для здоровья приправы, которые можно найти на кухне почти у каждого россиянина.

Общество В России появились первые видеобанкоматы Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.

Политика «Газпром» просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок Прямым текстом в документе российские экспортные газопроводы никогда не упоминались, но европейские чиновники не скрывали, что в первую очередь изменения вызваны желанием ограничить «Газпром» в возможности использования «Северного потока – 2». Обновленная версия Газовой директивы была утверждена весной прошлого года.

Шоу-бизнес Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.

Политика Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.

Политика Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.