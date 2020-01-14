Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваГлава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2020 году

Рост реальных доходов и зарплат ожидается в России в текущем году. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
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Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.
Российская газета13 января в 19:00

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Стало известно, как вырастут реальные зарплаты россиян в 2020 году

Телеканал 360°14 января в 00:55

Главное - за кадром

Российская газета14 января в 09:50

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

Газета.Ru14 января в 08:36

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

РИА Новости14 января в 02:06

Зарплаты в 2020-м вырастут, но работать придется больше

Комсомольская правда14 января в 17:04

Рост реальной зарплаты в 2020 году составит 2,3%

Life.ru13 января в 22:07

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

ТАСС13 января в 21:32
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Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

РИА Новости вчера в 21:50
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

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РБК 15 января в 05:04
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Армия и оружие

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РИА Новости вчера в 22:40
Финансы

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МедиаПоток вчера в 12:11
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

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Вести.Ru вчера в 17:33
Политика

Политолог назвал историческую причину ненависти Польши к России

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РИА Новости вчера в 23:17
Единоборства

Макгрегор уверен, что в бою с Серроне прольётся кровь

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 поединка с американцем Дональдом Серроне.
News.ru вчера в 02:48
Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Путин говорил о необходимости внести поправки сегодня в послании Федеральному собранию.
Эхо Москвы 15 января в 14:56
Происшествия

В Тульской области горит зерновой склад

Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:15
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 15 января в 02:18
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Десятилетнюю девочку, которая накануне пропала в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
РБК вчера в 22:08
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
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Медики назвали самые вредные для здоровья приправы, которые можно найти на кухне почти у каждого россиянина.
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Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
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Происшествия

Пострадавшая при стрельбе в суде в Новокузнецке пришла в сознание

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Шоу-бизнес

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Экономика

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РИА Новости вчера в 09:30
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РИА Новости вчера в 20:25
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Nvidia официально снизила цену на видеокарту GeForce RTX 2060

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iXBT.com вчера в 14:27
Общество

Конструктор сайтов Tilda заблокировал сайт о «ростовском деле»

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Общество

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РИА Новости вчера в 23:22
Происшествия

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