Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.

с чего всё началось

Рост реальных доходов и зарплат ожидается в России в текущем году. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Глава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2020 году

Наука ФМРТ сделали одновременно двоим Несмотря на ограничения (чистота сигнала была ниже по сравнению со стандартным фМРТ), ученым удалось визуализировать активность речевых центров мозга, а также сенсомотороной коры во время эксперимента.

Авто Составили список проблемных турбодвигателей Как стало известно порталу NJCAR.RU, из "первой волны" наддувных моторов к числу самых неудачных относятся: Ford 1.0 EcoBoost (ключевая причина - перегревы), 1.4 TSI/TFSI Volkswagen/Audi, силовые агрегаты BMW линеек N45 и N46 (выпускались в период с 2001 по 2011 года), а у Opel "аутсайдером" стал 1.0 R3.

Здоровье На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.

Происшествия Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с одним из заключённых в мордовской колонии, где он отбывает срок.

Политика НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.

Футбол Игрок «Динамо» Ордец сравнил сборные Украины и России Игрок московского "Динамо" Иван Ордец сравнил сборные Украины и России, а также высказался о перспективах встречи этих команд на чемпионате Европы 2020 года.

Общество В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров В ульяновской школе родители учеников 9 класса потребовали уволить учительницу за то, что она покупала бюстгальтеры в местном торговом центре, и это увидели ее ученики, передает сайт kp.ru.

Общество Меган Маркл отказалась слушать королеву Великобритании Paul Marriott / Globallookpress Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Великобритании на совете королевской семьи.

Армия и оружие Украина планирует отправить военных в поддержку миссии НАТО в Ираке Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить военных в Ирак, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою.

Происшествия Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.

Гаджеты Qualcomm снижает цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek По данным аналитика из Tianfeng International, в Qualcomm изначально рассчитывали на более высокие продажи своего Snapdragon 765 5G, но низкий спрос на чип заставил компанию снижать стоимость процессора.