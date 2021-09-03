Будьте в Плюсе

Глава Минтруда заявил, что безработица останется на уровне 4,5% до конца года

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в России останется на уровне 4,5% до конца текущего года.
RT на русском
Котяков накануне сообщил, что в российских центрах занятости зарегистрированы около 1 млн человек.
Интерфакс
Минтруд ранее сообщил, что рынок труда в стране стремительно восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Экономика сегодня
Уровень безработицы до пандемии COVID-19 составлял 4,6—4,7%, напоминает RT.
Национальная служба новостей

С чего всё началось

Минтруд РФ ожидает сохранения безработицы на уровне 4,5% до конца года
Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что уровень безработицы в РФ останется на уровне 4,5% до конца текущего года.
Интерфакс01:23

Подробнее о событии

Безработица в России сохранится на уровне 4,5% до конца года
Экономика сегодня02:16
Минтруд: безработица в РФ останется на уровне 4,5% до конца года
Интерфакс - Россия01:13
В Минтруде до конца года не ожидают ни улучшений, ни ухудшений по ситуации с безработицей
Росбалт02:02
Глава Минтруда сообщил, что безработица останется на уровне 4,5% до конца 2021 года
Московский Комсомолец01:51
В Минтруде спрогнозировали уровень безработицы до конца 2021 года
Национальная служба новостей01:43
Глава Минтруда Котяков оценил уровень безработицы до конца года
ФАН02:15
Глава Минтруда заявил, что безработица останется на уровне 4,5% до конца года
RT на русском01:11

Интересное

NetEase: Россия подняла в воздух десятки самолетов в ответ на участившиеся провокации НАТО

Обозреватели сайта «ПолитРоссия», ссылаясь на публикацию в китайском издание NetEase, в очередной раз рассказывают своим читателям о неприкрытом агрессивном настрое США в отношении Российской Федерации, и о жестком ответе РФ на участившиеся провокации американцев в Черноморском регионе.
Военное дело02:15

Греф спрогнозировал сокращение энергетического экспорта РФ на $179 млрд к 2035г

Энергетический экспорт РФ в результате энергетического перехода может сократиться на $179 млрд к 2035 году и на $192 млрд к 2050 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе в панельной сессии Сбера в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) со ссылкой на исследование банка.
Интерфакс23:00

Юрист Паюшин предупредил о штрафах за хранение консервации в подвале дома

Юрист напомнил, что с 1 января этого года в силу вступило постановление правительства о мерах противопожарной безопасности, в котором прописан запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов.
РИА Новости20:00

Coinbase запускает стекинг Ethereum 2.0 для клиентов из Великобритании

Coinbase, криптобиржа, котирующаяся на бирже Nasdaq, планирует позволить британским клиентам зарабатывать вознаграждения за участие в стекинге Ethereum 2.0, обновленной версией Ethereum, которая, как ожидается, будет полностью запущена в ближайшие несколько месяцев.
Блокчейн2420:57

Предложено решение «проблемы потерянной мантии»

Помимо решения «проблемы потерянной мантии» результаты исследования позволят по-новому посмотреть на процесс формирования Луны и ее эволюцию, которая, вероятно, появилась в результате катастрофического столкновения Земли с объектом размером с Марс, в результате которого Солнечная система должна была засеяться каменистыми обломками.
Ин-спейс.ру1 сентября в 13:56