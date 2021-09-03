Обозреватели сайта «ПолитРоссия», ссылаясь на публикацию в китайском издание NetEase, в очередной раз рассказывают своим читателям о неприкрытом агрессивном настрое США в отношении Российской Федерации, и о жестком ответе РФ на участившиеся провокации американцев в Черноморском регионе.
Энергетический экспорт РФ в результате энергетического перехода может сократиться на $179 млрд к 2035 году и на $192 млрд к 2050 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе в панельной сессии Сбера в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) со ссылкой на исследование банка.
Юрист напомнил, что с 1 января этого года в силу вступило постановление правительства о мерах противопожарной безопасности, в котором прописан запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов.
Coinbase, криптобиржа, котирующаяся на бирже Nasdaq, планирует позволить британским клиентам зарабатывать вознаграждения за участие в стекинге Ethereum 2.0, обновленной версией Ethereum, которая, как ожидается, будет полностью запущена в ближайшие несколько месяцев.
Помимо решения «проблемы потерянной мантии» результаты исследования позволят по-новому посмотреть на процесс формирования Луны и ее эволюцию, которая, вероятно, появилась в результате катастрофического столкновения Земли с объектом размером с Марс, в результате которого Солнечная система должна была засеяться каменистыми обломками.