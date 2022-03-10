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Глава Минтруда заявил, что все меры поддержки семей с детьми в России финансово обеспечены

Все меры по поддержке семей с детьми в России обеспечены финансированием в полном объеме, своевременность перечисления средств находится на контроле.
ТАСС
По словам Котякова, на выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет будет направлено более 500 миллиардов рублей.
Комсомольская правда
Выплату смогут получить семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека.
ТАСС
При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости: учитываются доходы семьи, имущественная обеспеченность и занятость родителей.
ТАСС

Подробнее о событии

Глава Минтруда Котяков: меры поддержки семей с детьми финансово обеспечены
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Глава Минтруда заявил, что все меры поддержки семей с детьми в России финансово обеспечены
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Котяков: Все меры поддержки семей с детьми в России финансово обеспечены
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