РИА НовостиГлава Минвостока Чекунков: 300 тысяч рабочих мест появится на Дальнем Востоке к 2030 годуБолее 4 тысяч предприятий, 300 тысяч новых рабочих мест появятся на Дальнем Востоке к 2030 году, сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ.РИА НовостиНа проект заселения Дальнего Востока нужно 8 трлн рублей.ИзвестияКак отметил министр, для каждого города будет свой вариант реновации.РИА НовостиВосточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.РИА НовостиЧитать далееСвернутьС чего всё началосьГлава Минвостока Чекунков: 300 тысяч рабочих мест появится на Дальнем Востоке к 2030 годуБолее 4 тысяч предприятий, 300 тысяч новых рабочих мест появятся на Дальнем Востоке к 2030 году, сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ.РИА Новостивчера в 06:25Подробнее о событииМиграционный отток из регионов Дальнего Востока составил менее 20 тыс. человек в 2020 годуТАССвчера в 12:27В Минвостока сообщили о создании новых рабочих мест на Дальнем ВостокеКомпаниявчера в 06:55Глава Минвостока рассказал о новых рабочих местах в Дальневосточном регионеПарламентская газетавчера в 06:38Министр предрек создание в РФ еще двух городов после СпутникаURA.Ruвчера в 06:48Минвостокразвития спрогнозировало появление 300 тыс. новых рабочих мест на Дальнем ВостокеВзгляд.рувчера в 06:39Чекунков пообещал создание около 300 тыс. новых рабочих мест на Дальнем ВостокеИзвестиявчера в 06:48Глава Минвостока Чекунков: 300 тысяч рабочих мест появится на Дальнем Востоке к 2030 годуРИА Новостивчера в 06:25Показать ещёОценить4Поделиться