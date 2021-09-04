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Глава Минвостока Чекунков: 300 тысяч рабочих мест появится на Дальнем Востоке к 2030 году

Более 4 тысяч предприятий, 300 тысяч новых рабочих мест появятся на Дальнем Востоке к 2030 году, сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ.
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На проект заселения Дальнего Востока нужно 8 трлн рублей.
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С чего всё началось

Глава Минвостока Чекунков: 300 тысяч рабочих мест появится на Дальнем Востоке к 2030 году
Более 4 тысяч предприятий, 300 тысяч новых рабочих мест появятся на Дальнем Востоке к 2030 году, сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ.
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