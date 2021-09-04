Исследователи обнаружили в собачьем корме вещества, потенциально приводящие к ДКМП

Исследователи обнаружили, что биохимические соединения, которые различались по двум группам, включали определённые аминокислоты, молекулы, связанные с карнитином, набор метилированных соединений, называемых бетаинами, и множество неназванных ксенобиотиков и растительных соединений, и выдвинули гипотезу о том, что одно или несколько из этих соединений могут способствовать развитию ДКМП у собак.