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Глава Минвостока спрогнозировал полное освобождение инвесторов на Курилах от налогов

Подготовительные работы для введения режима свободной таможенной зоны на Курилах и полного освобождения инвесторов от налогов планируется завершить к 1 сентября.
ТАСС
Отвечая на вопрос о том, заинтересована ли Япония в сотрудничестве с Россией, Чекунков ответил, что японские компании могут стать инвесторами в проекты по переработке водных биоресурсов или в турпроекты.
ТАСС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее дал поручение, которое касается дополнительных мер поддержки предпринимателей в Сахалинской области.
ТАСС
Речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов, в частности планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов.
ТАСС

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К сентябрю завершится подготовка к введению таможенной зоны на Курилах
Московский Комсомолец18:23
Подготовку к введению таможенной зоны на Курилах завершат к сентябрю
ТАСС17:53
Инвесторов на Курилах в будущем могут полностью освободить от налогов
ФАН17:40
Глава Минвостока спрогнозировал полное освобождение инвесторов на Курилах от налогов
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