Отвечая на вопрос о том, заинтересована ли Япония в сотрудничестве с Россией, Чекунков ответил, что японские компании могут стать инвесторами в проекты по переработке водных биоресурсов или в турпроекты.
Речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов, в частности планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов.
На обанкротившегося производителя кваса нашлись потенциальные покупатели Некогда один из крупнейших производителей кваса "Никола" — новгородская "Дека", обанкротившаяся в 2019 году, заинтересовала инвесторов.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, два астронома Калифорнийского технологического института проанализировали эти колеблющиеся кольца, чтобы выявить новую информацию о ядре Сатурна.