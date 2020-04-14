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Минюст: беспорядки в колонии Ангарска были срежиссированы извне
Аргументы и Факты
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Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что пожар и беспорядки в исправительной колонии №15 в Ангарске были заранее срежиссированной провокацией, цитирует ТАСС. По его словам, есть данные о том, что беспорядки были проплачены извне.В источнике
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С чего всё начиналось
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Глава Минюста: Бунт в колонии Ангарска был срежиссирован извне

Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных, - рассказал Константин Чуйченко.
Российская газета 10:09
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Глава Минюста России заявил об инспирированном извне бунте в ангарской колонии

Байкал24 14:37
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Министр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных

РБК 11:47
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Глава Минюста заявил о внешнем влиянии на беспорядки в колонии в Ангарске

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