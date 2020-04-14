Минюст: беспорядки в колонии Ангарска были срежиссированы извне

Сотрудники ФСИН не пострадали при пожаре в колонии в Ангарске

Учёные: коронавирусом в Петербурге могут заболеть до 120 тысяч человек

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что пожар и беспорядки в исправительной колонии №15 в Ангарске были заранее срежиссированной провокацией, цитирует ТАСС. По его словам, есть данные о том, что беспорядки были проплачены извне.