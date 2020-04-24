Общество
Газета.RuГлава Минздрава Амурской области ушла в отставку
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
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Общество
В Крыму выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Республике Крым выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
Парламентская газета 03:51
Общество
В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 498
В Калужской области за последний день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 54 человека и составило 498 человек.
Московский Комсомолец Калуга 03:14
Общество
За сутки коронавирусом в Воронежской области заразились 30 человек
Оперштаб в пятницу, 24 апреля подтвердил 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области.
Kursk.com 03:13
Авто
Skoda запатентовала имя для нового кроссовера
Уже очевидно, что имя Kliq достанется именно кроссоверу, ведь названия всех SUV чешского бренда начинаются с буквы K, а заканчиваются на Q. К примеру, по этому своеобразному правилу названы: Kodiaq, Karoq и Kamiq.
Новые автомобили 03:18
Политика
Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга
Дмитрий Овсянников освобожден от должности замминистра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности.
РИА Новости 04:23
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80
Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста Челябинской области выросло до 83, за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 человек.
Lenta.ru 04:33
Общество
В России за сутки зафиксировали 5849 случаев коронавируса
За минувшие сутки в России зафиксировали 5849 новых случаев COVID-19 — общее число инфицированных в стране составляет 68622 человека.
Парламентская газета 03:36
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму
Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Авто
Chevrolet начал продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Ради сравнения, самая дешёвая модификация Lada Granta в Казахстане продаётся по цене в 3,39 млн тенге (приблизительно 600 тыс. руб.).
CarsWeek.ru 22 апреля в 11:27
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
Общество
Магазины в России вводят ограничения для покупателей
Некоторые гипермаркеты начали вводить запрет для покупателей на посещение магазинов без медицинских масок.
Национальная служба новостей вчера в 11:24
Общество
ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
Происшествия
Масштабные пожары произошли в дачных поселках Новосибирской области
23 апреля сообщалось, что в результате пожара в селе Постниково в Кемеровской области было уничтожено 22 здания, в том числе один дачный дом, 15 жилых домов, шесть брошенных и фельдшерско-акушерский пункт.
Известия 04:29
Культура
Вышла финальная серия нового «Простоквашино»
Культуромания 01:29
Политика
Байден предположил, что Трамп отложит президентские выборы
Президент США Дональд Трамп отменит президентские выборы, предрек кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден 23 апреля во время предвыборного мероприятия, проходившего в онлайн-режиме, передает Fox News.
ИА Красная Весна 04:39
Общество
Во сколько Москве обошлась новая инфекционная больница
Властям только предстоит подсчитать, в какую сумму обошелся московскому бюджету суперсовременный центр для борьбы с COVID-2019 в новой Москве.
Ведомости вчера в 16:51
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям тайны проекта
Финальный выпуск знаменитого шоу «Маска» выйдет в эфире канала НТВ в воскресенье, 26 апреля. Анонс новой серии проекта уже появился в Сети.
iReactor вчера в 08:48
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости вчера в 08:11
Общество
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
Здоровье
16 человек за сутки в Саратовской области заразились коронавирусом
На 24 апреля в Саратовской области подтверждено 245 случаев заражения коронавирусом, 19 из них уже выздоровели.
Kursk.com 02:41
Экономика
Путин поручил выделить предпринимателям деньги на зарплаты из бюджета
Президент Владимир Путин поручил кабмину оказать предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, финансовую поддержку из госбюджета на неотложные нужды, включая выплату зарплат.
News.ru 04:28
Интернет
«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV
"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
Народные новости вчера в 05:46
Общество
В России появился регион без коронавируса
В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты
Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета 03:27
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25