Общество

Газета.RuГазета.RuГлава Минздрава Амурской области ушла в отставку

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
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Уволилась министр здравоохранения Приамурья

RT на русском03:43

Министр здравоохранения Приамурья уволилась по собственному желанию

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Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова покидает пост

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Министр здравоохранения Приамурья уходит в отставку

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Министр здравоохранения Амурской области ушла с поста

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Исполняющим обязанности министра здравоохранения Амурской области назначена Светлана Леонтьева

Амур.инфо03:06
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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.
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В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
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Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
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В некоторых городах Свердловской области введут пропускной режим

Пропускной режим в Свердловской области введут только в некоторых городах, где наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

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Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

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Стали известны соперники сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
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Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
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В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

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Здоровье

В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом

В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
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Общество

Минздрав назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу 2020 года. Осенью возможно завершение испытаний препарата на добровольцах.
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Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

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Еще 94 случая коронавируса подтверждено в Нижегородской области

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В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека

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Врачи в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента

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Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая

Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая.
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Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах посещения магазинов в период пандемии коронавируса.
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