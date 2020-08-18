Глава Минздрава Белоруссии написал протестующим открытое письмо
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Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник обратился к протестующим с открытым письмом «Мы готовы к диалогу». Послание было отправлено в редакцию издания Tut.by, которое его опубликовало.В источнике
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