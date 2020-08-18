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РБК
РБК

Глава Минздрава Белоруссии написал протестующим открытое письмо

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник обратился к протестующим с открытым письмом «Мы готовы к диалогу». Послание было отправлено в редакцию издания Tut.by, которое его опубликовало.В источнике
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Эхо Москвы

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник обратился с открытым письмом к протестующим

Эхо Москвы07:33
Московский Комсомолец

Глава Минздрава Белоруссии обратился к протестующим с письмом

Московский Комсомолец07:45
РЕН ТВ

Глава Минздрава Белоруссии опубликовал открытое письмо к протестующим

РЕН ТВ07:38
Ведомости

Министр здравоохранения Белоруссии написал протестующим открытое письмо

Ведомости07:51
Российская газета

Глава минздрава Беларуси: Скорые не привозили милицию к местам задержаний

Российская газета07:18
РИА Новости

Глава Минздрава Белоруссии оценил итоги митинга врачей

РИА Новости07:07
РБК

Глава Минздрава Белоруссии написал протестующим открытое письмо

РБК07:02

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Ляшко рассказал о необычном аксессуаре, который наденут на украинских учителей

В новом учебном году в зонах с благоприятной эпидемической ситуацией учителям разрешат преподавать без маски, однако преподаватели из «оранжевой» зоны должны будут носить защитные щитки.
Украина.ру06:44

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву - богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новости07:04
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Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

Американские конгрессмены осудили готовность Москвы на фоне продолжающихся мирных протестов в Белоруссии оказать военную помощь Александру Лукашенко, которого ЦИК страны назвал победителем президентских выборов.
Znak.com01:05
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомостивчера в 05:50
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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