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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста

В Минздраве Белоруссии сообщили о двух погибших среди участников митингов. Еще 158 манифестантов с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах республики. Первой жертвой акций протестов стал Александр Тарайковский.В источнике
С чего всё началось
Врио министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник вышел к митингующим медикам и тем, кто пришел их поддержать к зданию министерства, передает издание Tut.by
.
Коммерсантъ11:04
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Минздрав Белоруссии: в больницах после митингов находятся 158 человек

Коммерсантъ11:04
РИА Новости

Глава Минздрава Белоруссии сообщил о двух погибших во время протестов

РИА Новости11:51
РБК

Минздрав Белоруссии сообщил о гибели двух человек в ходе акций протеста

РБК11:46
Комсомольская правда

Минздрав Беларуси: за время акций протеста погибли два человека

Комсомольская правда11:04
RT на русском

В Минздраве Белоруссии подтвердили смерть двух участников протестов

RT на русском12:09
Lenta.ru

Глава Минздрава Белоруссии заявил о двух погибших во время протестов

Lenta.ru10:52
Фонтанка.Ру

Главе Минздрава Белоруссии пришлось бежать от митингующих. Он рассказал, что в больницах находятся почти 160 пострадавших после протестов

Фонтанка.Ру10:30

В Курской области «умершая» пациентка очнулась в морге

"Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице", — информируют областные власти.
РИА Новости15:07
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Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАСС11:37
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Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ru15:24
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ФК «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, отвечая на вопрос об интересе клуба к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову, заявил, что клуб ведет переговоры с Месси, который готов перейти в "Локо".
Москва 2413:38

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
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