Глава Минздрава Белоруссии заявил о двух погибших во время протестов
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил о двух погибших во время массовых протестов против официальных результатов президентских выборов, передает Tut.by. Глава Минздрава вышел к врачам, собравшимся на акцию у здания ведомства.В источнике
С чего всё началось
Врио министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник вышел к митингующим медикам и тем, кто пришел их поддержать к зданию министерства, передает издание Tut.by
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