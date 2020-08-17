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Lenta.ru
Lenta.ru

Глава Минздрава Белоруссии заявил о двух погибших во время протестов

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил о двух погибших во время массовых протестов против официальных результатов президентских выборов, передает Tut.by. Глава Минздрава вышел к врачам, собравшимся на акцию у здания ведомства.В источнике
С чего всё началось
Врио министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник вышел к митингующим медикам и тем, кто пришел их поддержать к зданию министерства, передает издание Tut.by
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Коммерсантъ11:04
Подробнее о событии
RT на русском

В Минздраве Белоруссии подтвердили смерть двух участников протестов

RT на русском12:09
РИА Новости

Глава Минздрава Белоруссии сообщил о двух погибших во время протестов

РИА Новости11:51
РБК

Минздрав Белоруссии сообщил о гибели двух человек в ходе акций протеста

РБК11:46
Комсомольская правда

Минздрав Беларуси: за время акций протеста погибли два человека

Комсомольская правда11:04
Коммерсантъ

Минздрав Белоруссии: в больницах после митингов находятся 158 человек

Коммерсантъ11:04
Lenta.ru

Глава Минздрава Белоруссии заявил о двух погибших во время протестов

Lenta.ru10:52
Фонтанка.Ру

Главе Минздрава Белоруссии пришлось бежать от митингующих. Он рассказал, что в больницах находятся почти 160 пострадавших после протестов

Фонтанка.Ру10:30

Зеленский сменил состав СНБО Украины

Согласно указу в новый состав СНБО вошли глава внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, глава Национального Банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Зеленский сменил состав СНБО Украины
РБК14:21

Названы затраты на обслуживание Tesla Model S

Новый владелец седана Tesla Model S недавно преодолел отметку в 482 тысяч 803 км. Он рассказал, что для него техническое обслуживание последних 138 тысяч 403 км обошлось в порядка 5 тысяч долларов.
Evo-rus.com06:10
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В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

Наращивание военного присутствия США в Польше будет способствовать эскалации напряженности у западных границ России, заявила в понедельник, 17 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
Известия13:58
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс08:58
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