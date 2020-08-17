Глава Минздрава Белоруссии заявил о двух погибших во время протестов

Профиль 1 21

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил о двух погибших во время массовых протестов против официальных результатов президентских выборов, передает Tut.by. Глава Минздрава вышел к врачам, собравшимся на акцию у здания ведомства.