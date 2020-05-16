Коронавирус

РБКРБКГлава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID

Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил во время прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым.
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