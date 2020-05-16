Коронавирус
РБКГлава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID
Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил во время прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым.
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В Дагестане от коронавируса погибло 40 медицинских сотрудников
Московский Комсомолец в Дагестане16:34
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Общество
СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»
News.ru вчера в 10:19
Политика
Поклонская призвала не делать прогнозов о распаде Украины
Зампред ГД по международным делам Наталья Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины.
Экономика сегодня 15:21
Здоровье
Смерть врача от коронавируса в Хабаровском крае оценили на 3 миллиона
Власти Хабаровского края обсудили новую систему социальных выплат медицинским работникам, которые лечили людей от коронавируса и в итоге заболели сами.
Московский Комсомолец 20:23
Происшествия
Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
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Отложен запуск секретного американского космоплана
ToDay News Ufa 12:14
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва 06:00
Политика
Обама обвинил руководство США в безрассудстве
Бывший президент США Барак Обама обвинил руководство США в безрассудстве в ходе речи перед выпускниками школ, трансляция которой была на YouTube-канале Yahoo Finance.
Lenta.ru 20:37
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 16:24
Армия и оружие
Ливийская армия сбила турецкий беспилотник
Ливийская национальная армия (ЛНА) сбила турецкий беспилотник в районе авиабазы Аль-Ватия, сообщает пресс-служба ЛНА 16 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 16:49
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
В больницах российских сгорело два аппарата ИВЛ «Авента-М» вместе с больными.
Эхо Москвы 15:17
Армия и оружие
В Совфеде ответили на обвинения Госдепа в милитаризации Арктики
В Арктике разворачиваются вооружения, предназначенные исключительно для обороны России, заявил 16 мая РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
ИА Красная Весна 13:55
Политика
США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2
Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM 16:04
Общество
Поселок Ягодное в Магаданской области закрыт на карантин
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление регионального правительства о введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории поселка Ягодное в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
MagadanMedia.ru 05:22
Футбол
Бенжамен Павар: «Не исключаю, что нам придется вновь остановить сезон Бундеслиги»
Говорю вам об этом, но, возможно, нам придется остановить сезон.
Матч ТВ 20:21
Происшествия
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 09:11
Политика
Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер из-за коронавируса
Экс-сенатор Совета Федерации от Удмуртии и бывший руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов умер в результате заражения коронавирусом.
РБК 16:50
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Наука
Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет
Физики впервые получили двумерный оксид молибдена, который демонстрирует пьезоэлектрические свойства.
N+1 14 мая в 14:41
Общество
В Ленобласти ограничена работа торговых центров
«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
RT на русском 18:45
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отработал беспилотный режим
Новейший истребитель пятого поколения Су-57 отрабатывает беспилотный режим в ходе испытаний.
Профиль 07:37
Политика
Минфин США попросил суд отклонить дополнительный иск Дерипаски
Минфин США от лица Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) обратился в суд Вашингтона с просьбой прекратить либо провести по ускоренной процедуре рассмотрение иска российского миллиардера Олега Дерипаски, следует из документов суда, размещенных в базе данных Court Listener.
ПРАЙМ 17:10
Общество
Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах
Ранее в мае в Российской академии наук заявили, что для дезинфекции продуктов из магазинов лучше всего использовать спиртосодержащие средства.
РБК 20:48
Авто
УАЗ модернизировал систему контроля качества
Как ранее сообщали «Автоновости дня», в 2018 году УАЗ ввел в эксплуатацию новую систему управления качеством SOK 2.0.
Автоновости дня 14:35
Музыка
Названо место проведения «Евровидения» в 2021 году
Lenta.ru 17:05
Общество
В Приморье за сутки выявили 87 носителей коронавируса
Владивосток, 16 мая 2020, 09:46 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 16 мая на сайте регионального правительства.
REGNUM 02:46
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Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru 05:05
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости вчера в 18:34
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский 19:15
Авто
Названы преимущества кросс-универсала перед кроссовером
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32CARS.ru 07:28