Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья не верит, что чемпионат страны по футболу может возобновиться раньше лета.

Глава Минздрава Испании не верит в возобновление сезона до лета

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