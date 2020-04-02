Коронавирус

Украина.руУкраина.руМинистр здравоохранения Израиля заболел коронавирусом

У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минздрава, передает 2 апреля "Интерфакс" Тесты на коронавирус министра и его жены дали положительный результат, супруги отправятся на карантин.
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Глава израильского минздрава заразился коронавирусом

Интерфаксвчера в 19:55

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Ведомостивчера в 20:04

СМИ: Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом

RT на русскомвчера в 19:59

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Lenta.ruвчера в 20:04

СМИ: министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

ТАССвчера в 19:50

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

РБКвчера в 19:33

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:24
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Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Общество

В России за сутки выявили 771 новый случай коронавируса

В России за последние сутки был выявлен 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
9111.ru 03:42
Энергетика

Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель

По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Pravda.Ru 03:58
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
Общество

В Татарстане вылечили еще четверых человек, заболевших коронавирусом

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из инфекционной больницы выписали пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.
Татар-информ 04:15
Общество

Село в ЯНАО закроют на карантин после первых в регионе заражений коронавирусом

Ранее 2 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.
Известия 04:37
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Происшествия

Пермская журналистка умерла от коронавируса

В четверг, 2 апреля, Министерство здравоохранения Пермского края подтвердило смерть пермской журналистки Анастасии Петровой от пневмонии, развившейся вследствие заражения коронавирусной инфекцией.
В курсе.ру 02:07
Общество

На въездах в Казань установлено 14 постов

На въездах в Казань установлено 14 постов ГИБДД, полиции и Росгвардии, которые проверяют соблюдение автомобилистами и их пассажирами правил режима самоизоляции.
Республика Татарстан 04:37
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Происшествия

У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус

Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 02:54
Авто

Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 07:45
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В России введены штрафы за нарушение карантина

Штрафы для физлиц определены в 15-40 тысяч рублей, должностным лицам и предпринимателям придется раскошелиться на 50-150 тысяч рублей.
Карелинформ 02:50
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Происшествия

В Крыму задержаны наемники сирийских террористов

Российская газета 04:30
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов Белоруссии и России.
RT на русском 01:32
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали в ночь около 300 мигрантов

ИА Красная Весна 31 марта в 12:01
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Общество

Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
RT на русском вчера в 11:23
Игры

Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls

Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
REGNUM вчера в 17:57
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Тони Фергюсоном

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:24
Общество

Гуру летят на помощь: эмигранты учат Россию бороться с вирусом

Моровое поветрие наступает, хозяйство катится под гору, и советы экономического гуру тут как нельзя кстати.
РИА Новости 01:00
Общество

В Москве умерших с коронавирусом похоронят в закрытых гробах

В Москве умерших граждан с диагностированным коронавирусом решили хоронить в закрытых гробах, чтобы не допустить распространения инфекции.
Lenta.ru 04:39
Здоровье

В ВСУ выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ).
News.ru 04:13
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о планах сделать следующую неделю нерабочей

Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей, говорится в репортаже специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, посвященном итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Ведомости 01:44
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Здоровье

Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников

Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников Проникновение коронавируса на предприятия, в том числе в моногорода и вахтовые поселки, становится серьезной проблемой для промышленности: среди рабочих уже более десятка только подтвержденных случаев.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Говорит Москва 00:33
Общество

В Сочи начали выдавать спецпропуска для организаций

Власти Сочи выдают спецпропуска организациям, занятым в жизнеобеспечении города, для передвижения в условиях принятых из-за угрозы распространения коронавируса мер, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 03:20
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Яаков Лицман
Израильский политик
Израильский государственный, политический и религиозный деятель, министр здравоохранения Израиля с августа 2015 года. Возглавляет блок Яхадут ха-Тора в Кнессете, представляет партию Агудат Исраэль.
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