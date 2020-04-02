Коронавирус
Украина.руМинистр здравоохранения Израиля заболел коронавирусом
У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минздрава, передает 2 апреля "Интерфакс" Тесты на коронавирус министра и его жены дали положительный результат, супруги отправятся на карантин.
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Общество
В России за сутки выявили 771 новый случай коронавируса
В России за последние сутки был выявлен 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель
По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии
Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Общество
В Татарстане вылечили еще четверых человек, заболевших коронавирусом
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из инфекционной больницы выписали пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.
Общество
Село в ЯНАО закроют на карантин после первых в регионе заражений коронавирусом
Ранее 2 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.
Политика
В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России
Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Происшествия
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В четверг, 2 апреля, Министерство здравоохранения Пермского края подтвердило смерть пермской журналистки Анастасии Петровой от пневмонии, развившейся вследствие заражения коронавирусной инфекцией.
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На въездах в Казань установлено 14 постов
На въездах в Казань установлено 14 постов ГИБДД, полиции и Росгвардии, которые проверяют соблюдение автомобилистами и их пассажирами правил режима самоизоляции.
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
Происшествия
У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус
Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
Авто
Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Общество
В России введены штрафы за нарушение карантина
Штрафы для физлиц определены в 15-40 тысяч рублей, должностным лицам и предпринимателям придется раскошелиться на 50-150 тысяч рублей.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Происшествия
В Крыму задержаны наемники сирийских террористов
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов Белоруссии и России.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали в ночь около 300 мигрантов
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Общество
Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
Игры
Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls
Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Тони Фергюсоном
Общество
Гуру летят на помощь: эмигранты учат Россию бороться с вирусом
Моровое поветрие наступает, хозяйство катится под гору, и советы экономического гуру тут как нельзя кстати.
Общество
В Москве умерших с коронавирусом похоронят в закрытых гробах
В Москве умерших граждан с диагностированным коронавирусом решили хоронить в закрытых гробах, чтобы не допустить распространения инфекции.
Здоровье
В ВСУ выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Политика
«Коммерсантъ» сообщил о планах сделать следующую неделю нерабочей
Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей, говорится в репортаже специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, посвященном итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Здоровье
Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников
Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников Проникновение коронавируса на предприятия, в том числе в моногорода и вахтовые поселки, становится серьезной проблемой для промышленности: среди рабочих уже более десятка только подтвержденных случаев.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Общество
В Сочи начали выдавать спецпропуска для организаций
Власти Сочи выдают спецпропуска организациям, занятым в жизнеобеспечении города, для передвижения в условиях принятых из-за угрозы распространения коронавируса мер, сообщает администрация курорта.