Коронавирус

Мойка78Мойка78Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом

Глава Министерства здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщила государственная радиостанция Kan, ссылаясь на заявления канцелярии министра. По ее информации, коронавирус также диагностировали у супруги руководителя ведомства.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Lenta.ru20:04

СМИ: министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

РИА Новости19:24

СМИ: Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом

RT на русском19:59

Глава израильского минздрава заразился коронавирусом

Интерфакс19:55

СМИ: министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

ТАСС19:50

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

РБК19:33

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Ведомости20:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Lenta.ru 30 марта в 19:05
Общество

Число заражений коронавирусом в США превысило 200 тысяч

В США подтверждено более 200 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 15:12
Авто

Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 07:45
Технологии

Epic Games предложила миллион долларов за доказательство клеветы на приложение Houseparty

Epic Games пообещала выплатить $1 млн первому человеку, который сможет предоставить доказательство того, что приложение Houseparty пытаются преднамеренно оклеветать.
CyberSport.ru вчера в 07:05
Экономика

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Piter.tv вчера в 01:02
Здоровье

В больнице в Коми прокомментировали заражение 53 человек коронавирусом

В Эжвинской городской больнице в Коми прокомментировали ситуацию с массовым заражением людей коронавирусом.
РИА Новости 10:54
Общество

Товары первой необходимости в Иркутской области запретили продавать в магазинах больше 200 квадратов

Ограничение площади не касается продовольственных магазинов.
Твой Иркутск 22:20
Общество

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».
Lenta.ru 12:12
Экономика

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Время Бухгалтера 06:30
Общество

В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков

Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12:29
Наука

В Антарктиде был обнаружен доисторический тропический лес

Международная команда ученых обнаружила в керне, который был добыт с морского дна в 900 километрах от Южного полюса, следы тропического леса мелового периода.
Rusargument 15:37
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:16
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Происшествия

Почти тысячу прилетающих из-за границы иркутян возьмут под контроль

В ближайшие дни ожидается возвращение из-за границы в Иркутскую область более тысячи человек.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 09:20
Общество

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области увеличилось до семи

Сегодня, 2 апреля, в пресс-службе губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области сообщили уже о подтвержденным семи случаях заболевания коронавирусной инфекцией.
Байкал24 22:19
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС 18:44
Происшествия

В Якутии пресечены факты незаконной реализации алкогольной продукции

Составлены административные протоколы и возбуждены административные производства по ст.14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».
SakhaPress.ru 22:17
Политика

Трамп призвал Иран к переговорам

Американский президент Дональд Трамп обратился к иранскому правительству с призывом провести переговоры. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:19
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 18:06
Энергетика

TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее

Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.
Profinance.ru 12:43
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета 18:26
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС вчера в 06:21
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 20:01
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Общество

В США более 5,1 тысячи человек умерли от коронавируса

Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч, сообщил американский Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 22:27
Общество

Зеленский сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию с коронавирусом в стране с аварией на Чернобыльской АЭС.
РБК 15:23
Культура

Слепаков написал песню про коронавирус

Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.
ToDay News Ufa 10:46
Экономика

Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса

Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.
РБК 22:04
Футбол

Дзюба: ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую

Ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую.
Metaratings 14:48
ещё по теме
Яаков Лицман
Израильский политик
Израильский государственный, политический и религиозный деятель, министр здравоохранения Израиля с августа 2015 года. Возглавляет блок Яхадут ха-Тора в Кнессете, представляет партию Агудат Исраэль.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное