Коронавирус
Rambler News ServiceГлава Минздрава рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого ранее был выявлен коронавирус, идет на поправку и может выйти на работу на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко.
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Общество
Девятиклассникам отменили сдачу ОГЭ
«Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике», — отмечает ведомство.
Альметьевск РТВ 07:17
Общество
Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 09:27
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Футбол
Бывший защитник «Динамо» Киев: гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины
Что касается меня, то за себя я не боялся, но я искренне переживал за страну и гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины.
Чемпионат 12:05
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» хотят купить клуб в России
Компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити» и ещё восемью клубами по всему миру, планирует приобрести футбольный клуб в России, сообщает Рейтинг Букмекеров.
Евро-футбол.ру 12:27
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
Германия и Австрия намерены открыть границу с 15 июня
Стало известно, что власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая ранее была закрыта из-за пандемии коронавируса.
Аргументы недели 04:13
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:54
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
Сбербанк продлил срок действия карт с истекшим сроком
В Сбербанке уточнили, что клиенты, у которых срок действия карт истек в период с марта по настоящее время, смогут снимать наличные в банкоматах банка, оплачивать покупки с использованием чипа и ввода ПИН-кода, а также пополнять карты в банкоматах банка.
Коммерсантъ 11:52
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Вести.Ru 13:35
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Кино
Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере
Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor 04:47
Политика
Украина продлила санкции против российских соцсетей
Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства.
Газета.Ru 13:03
Общество
Общие перемены отменят в российских школах
Российские школьники начнут новый учебный год уже по новым правилам.
Телеканал 360° 12:59
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Происшествия
Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП
Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
Здоровье
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2.
Lenta.ru 08:17
Игры
Дракманн сделал из The Last of Us 2 трибуну для политических заявлений
NewInform вчера в 06:33
Армия и оружие
Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу
Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу 16 бывших высокопоставленных военных, силовиков и дипломатов из нескольких европейских стран, включая Россию, подписались под открытым письмом в защиту Договора по открытому небу.
Коммерсантъ вчера в 09:00
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Футбол
«Аэрофлот» отказался от сотрудничества с РФС
Как сообщает телеграм-канал Baza, гендиректор авиакомпании Виталий Савельев отказался подписывать новый контракт на общую сумму 30 миллионов рублей.
Евро-футбол.ру 04:42
Политика
В Думе попросят МИД ввести санкции против NYT и FT из-за фейков
Комиссия Госдумы попросит МИД России применить санкционные меры к изданиям The New York Times и Financial Times после статей о занижении в РФ данных о смертности от COVID-19 вплоть до лишения аккредитации на территории страны.
Известия 13:27
Общество
В Москве столетняя пациентка вылечилась от коронавируса
RT на русском 08:57