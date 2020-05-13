Коронавирус

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого ранее был выявлен коронавирус, идет на поправку и может выйти на работу на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко.
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