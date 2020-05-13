Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГлава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом. О своей болезни председатель правительства объявил 30 апреля, он был госпитализирован.
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Глава Минздрава назвал возможный срок возвращения Мишустина к работе

РБК08:35

Глава Минздрава допустил возвращение Мишустина на рабочее место на следующей неделе

Интерфакс08:27

Глава Минздрава рассказал о состоянии Мишустина

RT на русском08:07

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Коммерсантъ08:15

Мурашко рассказал о состоянии Мишустина

РИА Новости08:09

Мурашко: Мишустин идет на поправку и может выйти на работу на следующей неделе

ТАСС08:17

Мурашко рассказал о состоянии здоровья Мишустина

Известия07:58
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Здоровье

Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса

Глава фонда подчеркнул, что препарат можно применять только по назначению и под наблюдением врача, кроме того, он противопоказан во время беременности.
РИА Новости 09:36
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Путин раскритиковал работу портала госуслуг

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министерств по организации дополнительных выплат семьям с детьми.
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Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня

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С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о доплатах в размере 25 тысяч рублей в месяц социальным работникам, непосредственно работающим с людьми – осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях.
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Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
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Рособрнадзор заявил о возможном проведении ЕГЭ во второй половине июня

Проведение Единого государственного экзамена в этом году может быть перенесено на вторую половину июня из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
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Политика

Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании на выборах

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который позволяет проводить референдумы и выборы всех уровней с использованием дистанционного голосования.
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Общество

Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
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Экономика

«Ъ»: банки снизили одобрения по кредитам до исторических минимумов

Российские банки снизили одобрения по кредитам до исторических минимумов: особенно сложно получить необеспеченный кредит, а ссуды подтверждают без проблем только самым благонадежным заемщикам, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Космос

Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ

Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.
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В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
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Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
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Россиян предупредили о природных катаклизмах в летний период

Климатолог, старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал прессе о том, что грядущим летом россиян ожидают природные катаклизмы.
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Президент UFC сообщил, что Хабиб не готов драться с Гэтжи летом

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Слух: завтра в Epic Games Store начнут раздачу Grand Theft Auto V

Следующей бесплатной игрой Epic Games Store может стать Grand Theft Auto V, о чём сообщает портал Gamepressure.
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МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года.
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Hyundai отзывает около 100 тыс. автомобилей

Австралийское подразделение Hyundai выпустило отзыв для почти 100 000 автомобилей из-за потенциального риска возгорания, вызванного коротким замыканием, которое может произойти даже при выключенном двигателе.
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Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

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