Коронавирус
КоммерсантъГлава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом. О своей болезни председатель правительства объявил 30 апреля, он был госпитализирован.
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Здоровье
Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса
Глава фонда подчеркнул, что препарат можно применять только по назначению и под наблюдением врача, кроме того, он противопоказан во время беременности.
РИА Новости 09:36
Политика
Путин раскритиковал работу портала госуслуг
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министерств по организации дополнительных выплат семьям с детьми.
Ведомости 08:00
Кино
Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня
Сериал «13 причин почему» вернется на экраны 5 июня 2020 года.
КиноПоиск вчера в 04:09
Гаджеты
EMUI 10.0.0.178 приносит на Huawei Honor 10 поддержку внешних дисплеев
Среди новых функций, которые получили владельцы смартфона, отмечаются возможность зеркалирования дисплея, простая передача файлов между смартфоном и поддерживаемыми ноутбуками Huawei, возможность транслировать экран в ходе видеозвонка, а также поддержка интеллектуальной зарядки, призванной продлить срок жизни аккумулятора смартфона.
3DNews 11 мая в 10:09
Наука
Известно, какие эмоции вызывает режим многозадачности
Известно, что офисные работники чаще всего сталкиваются с режимом многозадачности.
Anonsens 06:45
Общество
СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»
ИА Красная Весна вчера в 13:55
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Общество
Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о доплатах в размере 25 тысяч рублей в месяц социальным работникам, непосредственно работающим с людьми – осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях.
ТВ Центр 08:56
Общество
Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей
Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru вчера в 07:57
Общество
Рособрнадзор заявил о возможном проведении ЕГЭ во второй половине июня
Проведение Единого государственного экзамена в этом году может быть перенесено на вторую половину июня из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Экономика сегодня 08:05
Политика
Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании на выборах
Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который позволяет проводить референдумы и выборы всех уровней с использованием дистанционного голосования.
Ведомости 10:05
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Экономика
«Ъ»: банки снизили одобрения по кредитам до исторических минимумов
Российские банки снизили одобрения по кредитам до исторических минимумов: особенно сложно получить необеспеченный кредит, а ссуды подтверждают без проблем только самым благонадежным заемщикам, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Будущее России. Национальные проекты 03:01
Космос
Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ
Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.
Агентство Москва вчера в 02:28
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
Повестка дня вчера в 11:07
Общество
Россиян предупредили о природных катаклизмах в летний период
Климатолог, старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал прессе о том, что грядущим летом россиян ожидают природные катаклизмы.
Наша версия 03:16
Здоровье
Томенко подпишет указ о снятии части ограничительных мер
Губернатор Виктор Томенко 13 мая провел очередное заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае.
Алтайская правда 09:42
Игры
Слух: завтра в Epic Games Store начнут раздачу Grand Theft Auto V
Следующей бесплатной игрой Epic Games Store может стать Grand Theft Auto V, о чём сообщает портал Gamepressure.
Игромания.ру 09:10
Общество
МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года
МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года.
Деловое.ТВ 09:40
Авто
Hyundai отзывает около 100 тыс. автомобилей
Австралийское подразделение Hyundai выпустило отзыв для почти 100 000 автомобилей из-за потенциального риска возгорания, вызванного коротким замыканием, которое может произойти даже при выключенном двигателе.
32CARS.ru 01:12
Общество
В Краснодарском крае с 1 июня заработают санатории
Напомним, что на Кубани санатории и гостиницы перестали принимать бронь и посетителей с конца марта.
Evo-rus.com вчера в 13:42
Общество
Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его
Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
Общество
В Турции ответили послу Украины на угрозы сорвать турсезон из-за песни «Катюша»
Российские артисты из Аланьи заявили послу Украины в Турции Андрею Сибиге, что исполнение песни "Катюша" во время праздничного концерта 9 мая было призвано объединить всех выходцев из бывшего СССР, проживающих в городе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова главы местной ассоциации русской культуры Екатерины Гюндюз, которая стала организатором мероприятий.
Газета.Ru 10:17
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
Американские законодатели внесли в сенат законопроект, предполагающий введение санкций в отношении Китая из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:13
Игры
Состоялся релиз Halo 2: Anniversary на ПК
Релиз оригинальной Halo 2 состоялся в 2004 году на Xbox и в 2007-м на ПК.
CyberSport.ru 00:37
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Новые автомобили 06:47