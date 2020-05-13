Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, проходящий лечение в связи с заражением коронавирусом, идет на поправку и уже на следующей неделе может выйти на работу, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

с чего всё началось

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом. О своей болезни председатель правительства объявил 30 апреля, он был госпитализирован.

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