Коронавирус
КоммерсантъГлава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом. О своей болезни председатель правительства объявил 30 апреля, он был госпитализирован.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, проходящий лечение в связи с заражением коронавирусом, идет на поправку и уже на следующей неделе может выйти на работу, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.ТАСС08:17
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