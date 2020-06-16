Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года. По его словам, одним из базовых условий для полной отмены карантинного режима является появление иммунитета у жителей России.

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

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Экономика РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов. 278

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Энергетика «Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР "Газпром" впервые прекратил раскрывать информацию об объемах поставок газа в самопровозглашенные республики Донбасса ДНР и ЛНР, пишет во вторник "Коммерсантъ", анализируя отчетность российской компании; издание полагает, что монополия нашла новую юридическую схему для снабжения газом ДНР и ЛНР. 86

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