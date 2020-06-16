Коронавирус
РИА НовостиМурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
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Общество
Рособрнадзор: школьники смогут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что рекомендации для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное ношение детьми масок и перчаток.
ТВ Центр 14:22
Политика
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без экзамена
В России вступил в силу федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины, который подтверждает факт владения гражданами этих стран русским языком в качестве носителей.
РЕН ТВ 17:27
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
Экономика
Сбербанк заявил о снижении первого взноса по льготной ипотеке
Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
РБК 07:13
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте
REGNUM вчера в 11:06
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Экономика
Правительство РФ поддержит сохранение у должников прожиточного минимума при взысканиях
Правительство РФ намерено поддержать два законопроекта, гарантирующих сохранение у должников прожиточного минимума при взыскании с них долгов, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с проектами отзывов.
Интерфакс 09:57
Политика
Трамп заявил о сокращении числа американских военных в Германии
Президент США Дональд Трамп объявил о решении сократить численность американских военных на территории Германии.
Национальная служба новостей вчера в 17:30
Единоборства
Фергюсон вызвал Макгрегора на бой
Американский боец Тони Фергюсон бросил вызов экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
Российская газета вчера в 12:35
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Экономика
Сахалин не торопится возвращать федералам 42,5 миллиона рублей
Сахалин пока не планирует возвращать в федеральную казну 42,5 миллиона рублей за неосвоение субсидии.
Сахалин.Инфо 18:29
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 15:16
Политика
Власти США подали иск к Джону Болтону
Министерство юстиции США подало во вторник в суд на бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров о работе в Белом доме.
ТАСС 17:43
Энергетика
Замглавы Минфина назвал введение НДД самой большой своей ошибкой
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что введение налога на добавленный доход (НДД) стало самой большой ошибкой за все время его работы в ведомстве.
Компания вчера в 17:08
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия 13:59
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 вчера в 15:14
Армия и оружие
Двух украинских карателей насмерть задавила САУ
Журналистская правда 11:55
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Хоккей
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин завершил карьеру
Нападающий Максим Рыбин завершил профессиональную карьеру, сообщил агент 38-летнего нападающего Сергей Паремузов.
Горобзор.ру вчера в 05:18
Общество
Совет Федерации предложил сократить Новый год
Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
Здоровье
Профсоюз учителей просит создать финансовые и иные условия для работы на госэкзамене
Профсоюз учителей просит создать финансовые и иные условия для работы на госэкзамене Профсоюз «Учитель» просит создать педагогам условия для работы на пунктах приема ЕГЭ.
Коммерсантъ 18:37
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию MIUI 12.0.1
Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию новейшей прошивки MIUI 12.0.1, которая принесла с собой совершенно новый дизайн и суперобои, а также прочие изменения.
iXBT.com 01:11
Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
В лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских В пункте временного размещения, который в середине мая развернули в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения: находящиеся там азербайджанцы потребовали, чтобы их пропустили через границу.
РБК 00:58