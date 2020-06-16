В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.

Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года

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