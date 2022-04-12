Lenta.ruГлава Минздрава Мурашко допустил рост заболеваемости COVID-19 в России с конца маяВ России в конце мая — июне возможен рост заболеваемости COVID-19.Lenta.ruСейчас, по словам Мурашко, в стране фиксируют спад заболеваемости, но одновременно до 200 тыс. пациентов с COVID-19 проходят наблюдение в медицинских организациях.РБКПо данным оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировали 11 855 случаев заражения коронавирусом.Ведомости«Потому что риски для перенесших коронавирус, особенно для тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, очень большие, тем более в первые три месяца», - подчеркнул Мурашко.РидусЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvДума ТВDaily MoscowВести ТатарстанКП - БеларусьТИАЦентральная Служба НовостейLife.ruРЕН ТВПараграфистiReactorPro Город СаранскGorodkirov.ruРамблерRT на русскомТК ЗвездаPro Город ВладимирИзвестияРадио 1Форпост Северо-ЗападГТРК ВяткаA42.RUТульская прессаИА Север-ПрессПодробнее о событииМурашко заявил о рисках новой волны заболеваемости ковидомТАСС04:42Мурашко: риски новой волны коронавируса в России существуютSmotrim.ru04:25Минздрав допустил новый всплеск COVID-19 в России в конце маяИнтерфакс04:01Мурашко допустил рост заболеваемости COVID-19 в России с конца маяКоммерсантъ03:59Глава Минздрава Мурашко заявил о существующих рисках новой волны коронавируса в РоссииRT на русском03:49Глава Минздрава Мурашко: рост заболеваемости COVID-19 в России возможен в конце маяРИА Новости03:39Мурашко: риски новой волны заболеваемости COVID-19 в РФ существуютИзвестия04:23Показать ещёОценить2,7KПоделиться