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Глава Минздрава Мурашко допустил рост заболеваемости COVID-19 в России с конца мая

В России в конце мая — июне возможен рост заболеваемости COVID-19.
Lenta.ru
Сейчас, по словам Мурашко, в стране фиксируют спад заболеваемости, но одновременно до 200 тыс. пациентов с COVID-19 проходят наблюдение в медицинских организациях.
РБК
По данным оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировали 11 855 случаев заражения коронавирусом.
Ведомости
«Потому что риски для перенесших коронавирус, особенно для тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, очень большие, тем более в первые три месяца», - подчеркнул Мурашко.
Ридус

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