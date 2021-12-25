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Глава Минздрава Мурашко: в России зафиксировали случаи заражения «омикроном» внутри страны

В России на сегодняшний день выявили только завозные случаи заболевания COVID-19, вызванные штаммом "омикрон", сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости
По данным ВОЗ, омикрон-штамм к настоящему моменту обнаружен в 110 странах мира.
Smotrim.ru
На данный момент в России подтвержден 41 случай заражения штаммом "омикрон".
Российская газета
Министр сказал, что течение болезни после инфицирования «Омикроном» по симптоматике схоже с гриппом.
Известия

Подробнее о событии

Минздрав: все случаи штамма коронавируса «омикрон» в России являются завозными
РИА Новости11:56
Мурашко: в России выявили незавозные случаи заражения омикрон-вариантом коронавируса
Lenta.ru04:23
Минздрав заявил, что все случаи «Омикрона» в России являются завозными
ФАН11:44
В Минздраве заявили об отсутствии «незавозных» случаев заболевания «Омикроном» в РФ
Известия11:19
Минздрав: Все случаи «омикрона» в России являются завозными
Российская газета11:13
Минздрав уточнил, что все случаи заражения «омикроном» в России завозные
ТАСС11:02
Минздрав: все случаи заражения омикрон-штаммом в России — завозные
РБК11:56

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