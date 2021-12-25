РИА НовостиГлава Минздрава Мурашко: в России зафиксировали случаи заражения «омикроном» внутри страныВ России на сегодняшний день выявили только завозные случаи заболевания COVID-19, вызванные штаммом "омикрон", сообщили в пресс-службе Минздрава.РИА НовостиПо данным ВОЗ, омикрон-штамм к настоящему моменту обнаружен в 110 странах мира.Smotrim.ruНа данный момент в России подтвержден 41 случай заражения штаммом "омикрон".Российская газетаМинистр сказал, что течение болезни после инфицирования «Омикроном» по симптоматике схоже с гриппом.ИзвестияЧитать далееСвернутьНТВНТВДождьРЕН ТВПетербургский дневникРБКТелеканал 360°Znak.comТК ЗвездаНародные новостиЦентральная Служба НовостейДоктор ПитерSMINEWS в ПодольскеПятый каналУчительская газетаВечерняя МоскваDaily StormФАННовый ДеньРоссийская газетаСобака.ruRT на русскомГЛАС.RUРИА “Informing”Татарстан-24РосбалтПодробнее о событииМинздрав: все случаи штамма коронавируса «омикрон» в России являются завознымиРИА Новости11:56Мурашко: в России выявили незавозные случаи заражения омикрон-вариантом коронавирусаLenta.ru04:23Минздрав заявил, что все случаи «Омикрона» в России являются завознымиФАН11:44В Минздраве заявили об отсутствии «незавозных» случаев заболевания «Омикроном» в РФИзвестия11:19Минздрав: Все случаи «омикрона» в России являются завознымиРоссийская газета11:13Минздрав уточнил, что все случаи заражения «омикроном» в России завозныеТАСС11:02Минздрав: все случаи заражения омикрон-штаммом в России — завозныеРБК11:56Показать ещёОценить1,8KПоделиться