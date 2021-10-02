На сегодняшний день все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве.
Южная Осетия имеет право потребовать выдачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, за преступления, совершенные против югоосетинского народа в ходе вооруженных конфликтов в 2004-2008 годах, заявил глава МИД республики Дмитрий Медоев журналистам в субботу.
«Очевидно, что целью Мэтью Чанса было не получить ответы на вопросы и рассказать об этом аудитории телеканала, а исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики», — говорится в материале белорусского госагентства.
Ранее, в июле 2020 года в рамках заключенного перемирия был введен полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.