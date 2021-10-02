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Глава Минздрава Мурашко: все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты

На сегодняшний день все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве.
РИА Новости
Гебрейесус поблагодарил Мурашко за визит, назвав встречу в Женеве конструктивной.
РБК
На сегодняшний день компании, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, «необходимо подписать ряд документов и представить дополнительные бумаги».
News.ru
К настоящему моменту ВОЗ рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией семь вакцин.
ТАСС

С чего всё началось

В своем сообщении в Twitter
 он подчеркнул, что была обсуждена, в частности, процедура включения вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения.

Подробнее о событии

Мурашко сообщил, что барьеры к признанию ВОЗ «Спутника V» устранены
Интерфакс08:31
Мурашко: все барьеры для регистрации «Спутника V» в ВОЗ сняты
RT на русском07:35
Мурашко: ВОЗ сняла все барьеры для признания «Спутник V»
Российская газета07:44
Глава Минздрава Мурашко: все барьеры для регистрации «Спутник V» в ВОЗ сняты
Lenta.ru07:38
Мурашко заявил о снятии барьеров для регистрации «Спутника V» ВОЗ
Известия07:37
Мурашко заявил, что все барьеры на пути регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены
ТАСС08:09
Глава Минздрава Мурашко: все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты
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