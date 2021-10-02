Белорусское госагентство обвинило CNN в нарушении канонов журналистики

«Очевидно, что целью Мэтью Чанса было не получить ответы на вопросы и рассказать об этом аудитории телеканала, а исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики», — говорится в материале белорусского госагентства.