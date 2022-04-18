Будьте в Плюсе

Глава Минздрава Мурашко заявил, что ситуация на фармацевтическом рынке России стабильная

Ситуация с ценами на лекарственные препараты в России достаточно стабильна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости
Ситуация на фармацевтическом рынке России стабильная, в том числе и по лекарствами из перечня жизненно важных препаратов.
Lenta.ru
"Достаточно стабильная ситуация и по ценовой политике",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости
Все возникающие вопросы по лекарственным препаратам решаются в режиме «инцидент-менеджмента» с производителями и оптовым организациями, пояснил Мурашко.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Глава Минздрава Мурашко назвал ситуацию на российском фармацевтическом рынке стабильной
РИА Новости11:08
Глава Минздрава назвал стабильной ситуацию на фармацевтическом рынке РФ
Интерфакс10:58
Мурашко назвал ситуацию с ценами на лекарства в России стабильной
ТАСС11:00
Мурашко назвал стабильной ситуацию на российском фармацевтическом рынке
Говорит Москва10:58
Мурашко заявил о стабильной ситуации на фармацевтическом рынке России
RT на русском11:01
Мурашко заявил о стабильной ситуации на фармрынке в России
Москва 2410:58
Глава Минздрава Мурашко заявил, что ситуация на фармацевтическом рынке России стабильная
Lenta.ru10:41

Интересное

Зеленский передал главе представительства Евросоюза на Украине анкету на членство в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский передал заполненную анкету на членство страны в ЕС главе представительства Евросоюза на Украине.
RT на русском10:54

Минобороны России сообщило о множестве погибших и дезертировавших украинских военных

Минобороны России впервые опубликовало список украинских военнослужащих, погибших и получивших тяжелые ранения во время специальной военной операции.
РИА Новости05:18

В Севастополе простились с командиром десантного корабля «Цезарь Куников»

Севастополь простился с командиром большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитаном третьего ранга Александром Чирвой.
REGNUM10:25

Мишустин заявил об утверждении концепции развития оптовых продовольственных рынков

Российские власти планируют развивать систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь сельхозпроизводителям продавать продукцию в крупных городах, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
РИА Новости07:01

Глава ЦБ Набиуллина спрогнозировала начало трансформации экономики во II–III квартале

Набиуллина отметила, что экономика вступает в «непростой период структурных изменений, связанных с санкциями», которые в первую очередь сказались на финансовом рынке, но теперь «начнут все больше сказываться на экономике».
РБК05:00

В Москве найдены убитыми бывший вице-президент Газпромбанка Аваев и его родственники

В Москве обнаружена убитой семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. Об этом сообщает Baza.
Lenta.ru08:20

Путин присвоил звание гвардейской 64-й мотострелковой бригаде

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 64-й отдельной мотострелковой бригаде.
РБК10:31

Путин сообщил о стабилизации ситуации в экономике России

«Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платёжным балансом», — заявил он в ходе совещания по социально-экономическим вопросам.
RT на русском09:26

Псковского политика Шлосберга оштрафовали на 62 тысячи рублей за дискредитацию ВС России

"Псковский городской суд признал их виновными в административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде штрафов: Льву Шлосбергу -в размере 32 тысячи рублей, а Жанне Шлосберг – 30 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.
РИА Новости09:38

В Литве скопилось около тысячи следовавших в Калининград вагонов

Порядка 1 тыс. вагонов, которые направлялись в Калининград, скопились в Литве, сообщает газета «Коммерсант», сославшись на обращение Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в адрес Минтранса.
Известия07:32