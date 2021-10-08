Будьте в Плюсе

Глава Минздрава Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России ухудшается

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением COVID продолжает ухудшаться.
URA.Ru
По данным главы Минздрава, под наблюдением медиков в стране находятся более одного миллиона пациентов с COVID-19.
Национальная служба новостей
За сутки зафиксировано 936 летальных исходов, полностью выздоровели 20 566 человек.
Известия
За прошедшие сутки в России выявили 27 246 новых случаев коронавируса.
Фонтанка.Ру

С чего всё началось

Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться. Об этом в пятницу заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС07:05

Подробнее о событии

Мурашко: ситуация с COVID-19 в России остается крайне напряженной
Известия07:10
Более миллиона больных коронавирусом в РФ находятся под наблюдением медиков
Интерфакс07:27
Глава Минздрава заявил о сложной ситуации с COVID в России
URA.Ru07:18
Министр здравоохранения Мурашко: ситуация с COVID-19 в России остается крайне напряженной
РИА Новости07:35
Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
ТАСС07:05
Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России ухудшается
Российская газета06:57
Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей в России
RT на русском07:22

Интересное

Банк России заинтересовался данными о переводах средств с карты на карту

ЦБ просит указать, ограничения и лимиты по таким операциям, количество и объем переводов с использованием карты, инициированных одним плательщиком, применяемые способы выявления "дропперов", а также механизмы контроля таких платежей.
Газета.Ru06:24

В Москве задержали бывшего вице-президента ГК «ПИК» в рамках дела о мошенничестве

Следователи задержали в Москве бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС07:49

Лавров заявил о подготовке нового порядка въезда и выезда иностранцев из России

Российское МВД готовит новый порядок въезда в страну и выезда из нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге с представителями Ассоциации европейского бизнеса.
РИА Новости07:20

Правительство утвердило повышение платы за капремонт на 25%

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства, утверждающее повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января 2022 г. Документ опубликован на портале правовой информации.
Ведомости04:19

Ведомство ООН по правам человека поздравило Муратова и Рессе с Нобелевской премией мира

Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поздравило главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессе с присуждением Нобелевской премии мира 2021 года.
ТАСС06:40