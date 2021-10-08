Лавров заявил о подготовке нового порядка въезда и выезда иностранцев из России

Российское МВД готовит новый порядок въезда в страну и выезда из нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге с представителями Ассоциации европейского бизнеса.