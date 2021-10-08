ЦБ просит указать, ограничения и лимиты по таким операциям, количество и объем переводов с использованием карты, инициированных одним плательщиком, применяемые способы выявления "дропперов", а также механизмы контроля таких платежей.
Следователи задержали в Москве бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства, утверждающее повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января 2022 г. Документ опубликован на портале правовой информации.
Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поздравило главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессе с присуждением Нобелевской премии мира 2021 года.