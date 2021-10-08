По словам министра, перенесшие инфекцию должны пройти углубленную диспансеризацию. «Всем пациентам, перенесшим новую COVID инфекцию в средней и тяжелой степени тяжести просто необходимо пройти углубленную диспансеризацию», — подытожил он.
"Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем", — говорится в сообщении Позже на неделе замгоссекретаря отправится в Бейрут, где 14 октября обсудит реформы и предстоящие в следующем году выборы с представителями ливанского гражданского общества и государственными руководителями.
В своём прощальном обращении Нагоси поблагодарил теперь уже бывших коллег и пожелал им удачи в развитии серии: Не могу сказать наверняка, что создаст студия, но верю в то, что новое поколение укрепит заложенный нами за эти годы фундамент и подарит миру отличные игры Вместе с ним компанию покинет ещё один ветеран SEGA и продюсер Yakuza Дайсуке Сато.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства, утверждающее повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января 2022 г. Документ опубликован на портале правовой информации.