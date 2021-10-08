Создатель серии Yakuza Тосихиро Нагоси покинул SEGA

В своём прощальном обращении Нагоси поблагодарил теперь уже бывших коллег и пожелал им удачи в развитии серии: Не могу сказать наверняка, что создаст студия, но верю в то, что новое поколение укрепит заложенный нами за эти годы фундамент и подарит миру отличные игры Вместе с ним компанию покинет ещё один ветеран SEGA и продюсер Yakuza Дайсуке Сато.