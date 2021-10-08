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Глава Минздрава Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России ухудшается

В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции по-прежнему остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.
Lenta.ru
По данным главы Минздрава, под наблюдением медиков в стране находятся более одного миллиона пациентов с COVID-19.
Национальная служба новостей
По словам министра, перенесшие инфекцию должны пройти углубленную диспансеризацию. «Всем пациентам, перенесшим новую COVID инфекцию в средней и тяжелой степени тяжести просто необходимо пройти углубленную диспансеризацию», — подытожил он.
URA.Ru
Всего зафиксировано более 236,9 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
ТАСС

С чего всё началось

Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться. Об этом в пятницу заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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