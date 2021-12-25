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Глава Минздрава Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах

Диагностика COVID-19 в детских коллективах является важной задачей из-за нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
RT на русском
Новый штамм коронавирусной инфекции, получивший название «Омикрон», распространяется значительно быстрее, чем другие варианты.
ФАН
Российские специалисты во время посещения ЮАР установили, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов коронавируса.
Национальная служба новостей
Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
РИА Новости

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Глава Минздрава Мурашко: диагностика COVID-19 в детских коллективах стала важной задачей
РИА Новости04:18
Мурашко отметил способность всех имеющихся тестов на COVID диагностировать «омикрон»
Интерфакс04:15
Глава Минздрава Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах
RT на русском05:32
Мурашко рассказал о результатах поездки российских специалистов в ЮАР
ТАСС04:00
Мурашко заявил о быстром распространении штамма коронавируса «Омикрон»
ФАН03:52
Мурашко: «Омикрон» распространяется быстрее предыдущих штаммов
РЕН ТВ06:39
Глава Минздрава Мурашко: омикрон распространяется быстрее других штаммов COVID-19
Lenta.ru04:08

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