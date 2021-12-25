Инфляция в США вызвана сбоем в глобальных цепочках поставок, а потому Федеральная резервная система США (ФРС) не сможет воздействовать на причину повышения цен, заявил руководитель фонда Navigator Principal Investors Кайл Шостак 25 декабря, сообщили РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский и более чем 20 сенаторов и конгрессменов США в ходе видеовстречи обсудили важность привлечения Вашингтона к процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе и поддержки евроатлантических стремлений Киева, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы украинского государства.
Лабораторная демонстрация, проведенная недавно на объекте Northrop Grumman в Линтикуме, проводилась в рамках эксперимента, финансируемого Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL), по сбору солнечной энергии в космическом пространстве для использования на Земле.