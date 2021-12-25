RT на русскомГлава Минздрава Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективахДиагностика COVID-19 в детских коллективах является важной задачей из-за нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.RT на русскомРоссийские специалисты во время посещения ЮАР установили, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов коронавируса.Национальная служба новостейТакже Мурашко сообщил, что симптомы "омикрон"-штамма коронавируса похожи на симптомы гриппа.Газета.RuНовый штамм COVID-19 B.1.1.529 ("омикрон") был обнаружен в ноябре на юге Африки.Газета.RuЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВRT на русскомГазета.RuЦарьградРадио 1Центральная Служба НовостейLife.ruЭкономика сегодняФАНПолитРоссияAnewsНациональная служба новостейРБКРЕН ТВПодробнее о событииГлава Минздрава Мурашко: диагностика COVID-19 в детских коллективах стала важной задачейРИА Новости04:18Мурашко отметил способность всех имеющихся тестов на COVID диагностировать «омикрон»Интерфакс04:15Мурашко: «Омикрон» распространяется быстрее предыдущих штаммовРЕН ТВ06:39Мурашко рассказал о результатах поездки российских специалистов в ЮАРТАСС04:00Мурашко заявил о быстром распространении штамма коронавируса «Омикрон»ФАН03:52Глава Минздрава Мурашко: омикрон распространяется быстрее других штаммов COVID-19Lenta.ru04:08Глава Минздрава Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективахRT на русском05:32Показать ещёОценить517Поделиться