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Глава Минздрава Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах

Диагностика COVID-19 в детских коллективах является важной задачей из-за нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
RT на русском
Российские специалисты во время посещения ЮАР установили, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов коронавируса.
Национальная служба новостей
Также Мурашко сообщил, что симптомы "омикрон"-штамма коронавируса похожи на симптомы гриппа.
Газета.Ru
Новый штамм COVID-19 B.1.1.529 ("омикрон") был обнаружен в ноябре на юге Африки.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Глава Минздрава Мурашко: диагностика COVID-19 в детских коллективах стала важной задачей
РИА Новости04:18
Мурашко отметил способность всех имеющихся тестов на COVID диагностировать «омикрон»
Интерфакс04:15
Мурашко: «Омикрон» распространяется быстрее предыдущих штаммов
РЕН ТВ06:39
Мурашко рассказал о результатах поездки российских специалистов в ЮАР
ТАСС04:00
Мурашко заявил о быстром распространении штамма коронавируса «Омикрон»
ФАН03:52
Глава Минздрава Мурашко: омикрон распространяется быстрее других штаммов COVID-19
Lenta.ru04:08
Глава Минздрава Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах
RT на русском05:32

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