Коронавирус
Якутия DailyГлава Минздрава РФ: Мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус
На совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию.
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Общество
В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия
В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском 09:50
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Общество
В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки
Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Российская газета 13:26
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Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Коммерсантъ 11:01
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Политика
Путину представят рекомендации по снятию режима ограничений
В среду 6 мая Владимир Путин проведет совещание, на котором ему представят разработанные правительством и Роспотребнадзором рекомендации по поэтапному выходу страны из режима самоизоляции и снятия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Рифей-Пермь 07:08
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СК подтвердил гибель российского миллиардера Босова
Интерфакс 11:55
Политика
Дмитрий Тепин увольняется с поста главы Энгельсского района
Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:25
Политика
Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»
Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
Общество
«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства
Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:23
Общество
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
За сутки в столице скончались 50 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Политика
Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт
Один из задержанных в Венесуэле граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.
РБК 14:22
Экономика
Раскрыты детали представленного Путину плана восстановления экономики
В конце апреля Путин потребовал от правительства готовить план действий по восстановлению экономики, учитывая «новую реальность», связанную с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 13:18
Здоровье
Более 90 тыс. медработников в мире заразились коронавирусом
По меньшей мере 90 тыс. медицинских работников заразились коронавирусом нового типа по всему миру.
ТАСС 10:45
Политика
Рогозин сравнил планы США на Луну с вторжением в Ирак
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду, 6 мая, сравнил планы США по освоению Луны с вторжением страны в Ирак и Афганистан.
Известия 14:36
Хоккей
«Спартак» поздравил Вячеслава Старшинова с 80-летием
«Спартак» поздравил с 80-летним юбилеем двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона СССР Вячеслава Старшинова.
Sports.ru 02:46
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Экономика
14, 5 тысяч тульских семей получили выплаты на детей до 3 лет
Более 14 500 тульских семей получили 5 000 рублей на детей до трех лет. Организована простая подача заявлений на эту выплату.
Тульская пресса 14:16
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
В Саратовской области готовят трехэтапный план выхода из ограничений
Будет три этапа, как рекомендует главный санитарный врач страны. Необходимо взвесить все риски, которые могут быть.
Регион 64 12:14
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков сообщил, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение.
Страна Советов on-line 04 мая в 13:32
Общество
В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая
Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.
REGNUM 11:07
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Авто
Базовая комплектация Geely Coolray появилась в России
Новый кроссовер Geely Coolray, вышедший на российский рынок в трех комплектациях (Luxury, Flagship и Flagship Sport), теперь доступен и в базовой версии Comfort.
Автоновости дня 07:08
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
ToDay News Ufa вчера в 06:41
Музыка
Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер
Полит.ру 12:08