Коронавирус
Lenta.ruГлава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса. Об этом он заявил в эфире программы «Познер» на Первом канале, передает «Интерфакс» в понедельник, 6 апреля.
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Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса
Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Футбол
Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса
Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Общество
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
Здоровье
В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин
Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у пяти врачей и двух пациентов.
Общество
В России за сутки выявили еще 954 случая заражения коронавирусом
«За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода», — говорится в сообщении.
Транспорт
РЖД увеличили срок возврата «невозвратных» билетов до июня
РЖД продлила сроки сдачи «невозвратных» билетов. Пассажиры смогут вернуть их до 1 июня включительно.
Происшествия
Против Лукашенко шьют дело о смерти пациента от коронавируса
Из-за смерти 2 апреля в одной из витебских больниц 68-летней пациентки от нового вируса против лидера нации потребовали возбудить уголовное дело.
Экономика
Власти подготовили стресс-тесты для экономики
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
Здоровье
В ВОЗ рекомендовали отказаться от алкоголя в условиях карантина
Всемирная организация здравоохранения рекомендует отказаться от употребления алкоголя, особенно в условиях карантина.
Экономика
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России
В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Общество
Кабмин ограничил госзакупки импортных помидоров и огурцов
Правительство РФ внесло огурцы и помидоры в перечень иностранных продуктов, ограниченных для госзакупок.
Общество
Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Здоровье
Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом
Врач-патологоанатом Дарья Ситовская описала, какие изменения происходят в организме человека после заражения коронавирусом и какие проблемы с легкими могут возникать у таких людей.
Общество
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками
К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала свое свадебное платье
Возможно, теперь журналисты смогут выяснить, кто же является таинственным женихом Волочковой.
Футбол
Карпин показал новорожденную пятую дочь
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал видео с новорожденной дочкой. Она появилась на свет на этой неделе.
Единоборства
Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет
Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
Экономика
Ассоциация МСБ Татарстана просит Минниханова принять неотложные меры
Организация обозначила ряд неотложных мер, которые просит принять для оказания помощи МСБ.
Общество
Коронавирус. Расширен список работающих саратовских предприятий
Новая редакция нормативного документа предусматривает послабления ряду предприятий во время пандемии - им разрешено работать.
Кино
Актер озвучивания в Uncharted: «Роль Салли не подходит Марку Уолбергу»
Актер озвучивания Нолан Норт считает, что роль Виктора Салливана в экранизации игры Uncharted не подходит Марку Уолбергу.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Общество
Метеорологи оценили риски пожаров в чернобыльской зоне для России
Специалисты Росгидромета рассчитали траектории движения воздуха с места пожара в чернобыльской зоне отчуждения.
Шоу-бизнес
Гуф рассказал, куда пропал Джиган после сообщений Самойловой о разводе
Пользователи Сети предположили, что по этой причине рэпер давно не выходил на связь и пропал из социальных сетей.
Общество
В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
Общество
Александр Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции
В понедельник, 6 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.