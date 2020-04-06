Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruГлава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса. Об этом он заявил в эфире программы «Познер» на Первом канале, передает «Интерфакс» в понедельник, 6 апреля.
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Глава Минздрава заявил о естественном происхождении коронавируса COVID-19

РБК10:23

Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса

Lenta.ru08:44

Мурашко не сомневается в естественном происхождении коронавируса

Коммерсантъ08:57

Глава Минздрава РФ рассказал о происхождении COVID-19

Газета.Ru08:53

Глава Минздрава РФ отверг теорию искусственного создания коронавируса

Известия09:03

Минздрав оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса

РИА Новости08:38

Глава Минздрава РФ не верит в искусственное происхождение COVID-19

РЕН ТВ08:20
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Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Общество

Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Газета.Ru 10:09
Футбол

Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 10:57
Общество

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 10:36
Здоровье

В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у пяти врачей и двух пациентов.
RT на русском 10:37
Общество

В России за сутки выявили еще 954 случая заражения коронавирусом

«За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода», — говорится в сообщении.
URA.Ru 03:34
Транспорт

РЖД увеличили срок возврата «невозвратных» билетов до июня

РЖД продлила сроки сдачи «невозвратных» билетов. Пассажиры смогут вернуть их до 1 июня включительно.
News.ru 10:54
Происшествия

Против Лукашенко шьют дело о смерти пациента от коронавируса

Из-за смерти 2 апреля в одной из витебских больниц 68-летней пациентки от нового вируса против лидера нации потребовали возбудить уголовное дело.
Утро.ru 10:36
Экономика

Власти подготовили стресс-тесты для экономики

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
РБК вчера в 22:00
Здоровье

В ВОЗ рекомендовали отказаться от алкоголя в условиях карантина

Всемирная организация здравоохранения рекомендует отказаться от употребления алкоголя, особенно в условиях карантина.
RT на русском 08:00
Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Общество

Кабмин ограничил госзакупки импортных помидоров и огурцов

Правительство РФ внесло огурцы и помидоры в перечень иностранных продуктов, ограниченных для госзакупок.
РЕН ТВ 10:35
Общество

Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Вести Подмосковья 08:05
Здоровье

Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом

Врач-патологоанатом Дарья Ситовская описала, какие изменения происходят в организме человека после заражения коронавирусом и какие проблемы с легкими могут возникать у таких людей.
Lenta.ru 10:37
Общество

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками

К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
РИА Новости 07:00
Общество

ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
BFM.ru 09:20
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала свое свадебное платье

Возможно, теперь журналисты смогут выяснить, кто же является таинственным женихом Волочковой.
RuNews24.ru 02:14
Футбол

Карпин показал новорожденную пятую дочь

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал видео с новорожденной дочкой. Она появилась на свет на этой неделе.
Бомбардир.ру вчера в 09:49
Единоборства

Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет

Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
ODDS.ru 01:25
Экономика

Ассоциация МСБ Татарстана просит Минниханова принять неотложные меры

Организация обозначила ряд неотложных мер, которые просит принять для оказания помощи МСБ.
Chelny-biz.ru 09:58
Общество

Коронавирус. Расширен список работающих саратовских предприятий

Новая редакция нормативного документа предусматривает послабления ряду предприятий во время пандемии - им разрешено работать.
Взгляд-инфо 10:10
Кино

Актер озвучивания в Uncharted: «Роль Салли не подходит Марку Уолбергу»

Актер озвучивания Нолан Норт считает, что роль Виктора Салливана в экранизации игры Uncharted не подходит Марку Уолбергу.
CyberSport.ru 10:46
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Общество

Метеорологи оценили риски пожаров в чернобыльской зоне для России

Специалисты Росгидромета рассчитали траектории движения воздуха с места пожара в чернобыльской зоне отчуждения.
RT на русском 09:55
Шоу-бизнес

Гуф рассказал, куда пропал Джиган после сообщений Самойловой о разводе

Пользователи Сети предположили, что по этой причине рэпер давно не выходил на связь и пропал из социальных сетей.
Слово и Дело 07:14
Общество

В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
Город N (Ростов) 03:29
Общество

Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
РБК 10:22
Общество

Александр Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции

В понедельник, 6 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.
Петербургский дневник 08:08
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