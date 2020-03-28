Коронавирус

ФАНФАНГлава Минздрава РФ рассказал о производстве тест-систем на коронавирус

В России нет дефицита в производственных мощностях для выпуска тест-систем на коронавирус, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус

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